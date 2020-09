高橋優が10月21日にリリースするニューアルバム「PERSONALITY」の詳細が発表された。

今回発表されたのは、アルバムに収録される15曲のほか、期間生産限定盤Aの付属CDに収録される弾き語り楽曲、そして期間生産限定盤Bの付属DVDに収められるミュージックビデオの楽曲。期間生産限定盤Aには彼のデビュー10周年特設サイト上でファンから募集していた「弾き語りで聴きたい高橋優の楽曲投票」の上位10曲に加え、約5年にわたりレギュラーを務めていたニッポン放送「オールナイトニッポンサタデースペシャル 大倉くんと高橋くん」の最終回で披露された未発表音源「開け放つ窓」が収録される。

期間生産限定盤Bの付属DVDには「高橋優 MUSIC VIDEO集 2009-2013 男優」以降に制作された作品の中から、15曲のMVのフルバージョン、加えてこれまでの10年を本人インタビューや過去のライブ映像と共に振り返るドキュメンタリー映像「THE LIVE 2010-2020 ~Road of 10th Anniversary Document~」が収録される。

そして今回のアルバム詳細の発表に合わせ、アルバムのジャケット写真と新たなアーティスト写真も公開に。高橋優としては初めて眼鏡を外して写るビジュアルとなっている。

なお、高橋のYouTube公式チャンネルでは本日9月21日に配信リリースされた「自由が丘」のMVも公開となった。

高橋優「PERSONALITY」収録内容

CD

01. 八卦良

02. room

03. RUN

04. 自由が丘

05. LIFE

06. DANCE WITH ME

07. アスファルトのワニ

08. CLOSE CONTACT

09. フライドポテト

10. ABC

11. 本命

12. 東京うんこ哀歌

13. ORION

14. one stroke

15. PERSONALITY

期間生産限定盤A付属CD

one stroke show~ ファンが選んだ初の弾き語りベスト10+幻の弾き語り曲「開け放つ窓」~

01. こどものうた

02. 駱駝

03. 素晴らしき日常

04. 福笑い

05. 少年であれ

06. 同じ空の下

07. リーマンズロック

08. BEAUTIFUL

09. 虹

10. プライド

11. 開け放つ窓

期間生産限定盤B付属DVD

01. パイオニア

02. 太陽と花

03. 明日はきっといい日になる

04. さくらのうた

05. 産まれた理由

06. 光の破片

07. ロードムービー

08. 虹

09. ルポルタージュ

10. プライド

11. ありがとう

12. Mr.Complex Man(スペシャルエディット)

13. one stroke(未完成版)

14. room

15. 自由が丘

・THE LIVE 2010-2020 ~Road of 10th Anniversary Document~