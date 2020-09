ZOZO、D2Cブランドを共同開発する18組決定 芸人の丸山礼や人気野球YouTuberのトクサンなど

ファッションECモール「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは9月21日、才能やセンス溢れる”個人”とともにファッションブランドをつくるD2C事業「YOUR BRAND PROJECT Powered by ZOZO」に参加する18組を発表した。お笑い芸人の丸山礼さんや人気野球YouTuberのトクサン、ファッションデザイナーの日髙琴葉さん、ファッションスタイリストの濱本愛弓さんなど、個性豊かな18組が名を連ねている。



共同開発する18ブランドも公開。10月22日から順次販売を開始する予定。展開するアイテムはいずれも「ZOZOTOWN」限定で販売することになる。



プロジェクトの参加者は、6月に開催した一般公募オーディションでの合格者をはじめとする計18組。展開ブランドとアイテムは、参加者が考えるブランドコンセプトのもと企画している。「20年以上の”人間観察”から生まれた、みんながきっと求めてた服」、「野球人特有の体型を活かしたファッション」、「肌やボディラインの露出を控えたモデストファッション」、「低身長の男性がつくるコンプレックス解消アイテム」、「チョッパー乗りのフォーマルウェア」など参加者が趣向を凝らした、多様なアイテムを展開する予定だ。



プロジェクトでは、ブランドの立ち上げ支援や商品づくりから、顧客にお届けするまでの資金・商品企画・生産・販売・物流・カスタマーサポートを、ZOZOのノウハウを生かしてサポーとする。





参加者のコメント

参加者である芸人の丸山礼さんは、「この度、私丸山礼のオリジナルファッションブランドを発表させていただくことになりました!私の体がわがままボディということもあり普段から思う、服への欲求を全て落とし込んで私が身につけたい究極ファッションを作り上げました。ちょうどいいサイズ展開や、おうち時間で使えたり、ユニセックスのものも用意させていただいたので幅広い層の皆様に楽しんでもらいたいです!」とコメント。





丸山礼さん



YouTuberのトクサンは、「今回、お話をいただいた時に正直『私でいいのか?』と驚きました。幼少から野球一筋ですが、世の中の野球へのイメージは泥臭いだったり、野球人のイメージはファッションに疎い、ダサい。でした。しかし、その裏には野球特有の体型が世の中の服に合わないという現実がありました。今回、ZOZOさんから熱心なお話をいただき、私も微力ながら野球人=オシャレの手助けが出来たらなと思い受けました。ブランド名は『テンナインティースリー』野球人だけではなく、何の服を着ていいか分からない、実はおしゃれをしたいなど全ての人がオシャレになる様な、着心地抜群、カジュアル感の中にスマートさのある、商品に仕上がりました。野球が好きでもそうでなくても、子供から大人まで楽しめる服になっていると思います。是非、「テンナインティースリー」を着て、今までと違う日常を楽しんでください」とコメントしている。





トクサン



デザイナーの日髙琴葉さんは、「これまでの自分のブランドとは全く違うプロセスでたくさんの方々のご協力のもと、商品企画を進めています。オフの日や家で過ごす日にぴったりのアイテムになる予定です。私自身も販売が待ち遠しいです」とコメントしている。





日髙琴葉さん



ファッションスタイリストの濱本愛弓さんは、「スタイリストという仕事柄、デザイナーさんの事を尊敬しています。今回、このような企画をいただいた際に、私にできるかなと、正直不安や迷いもありました。けれど、関わって下さっている方々のお陰で、服作りに関してたくさんのことを学び、よりファッションを好きになり、自分の人生にとってかけがえのない経験となりました。こだわりの強い私に向き合って下さった皆様と一緒に作ったブランドを街で見かけたら、きっと感動するだろうなと思います。皆様にブランドをお届けできることを楽しみにしています」とコメントした。





濱本愛弓さん



さらに今回、「YOUR BRAND PROJECT Powered by ZOZO」に参加する18組に加え、ZOZOグループが提供するファッションコーディネートアプリ「WEAR」の公認ファッショニスタである「WEARISTA(ウェアリスタ)」5人と「ZOZOTOWN」出店ブランドとのコラボレーションやD2Cブランドの立ち上げも実施する。コラボアイテムやD2Cブランドも「ZOZOTOWN」限定で10月21日から順次展開する予定だ。





「YOUR BRAND PROJECT Powered by ZOZO」特設ページ

https://zozo.jp/yourbrandproject/