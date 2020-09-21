ブラックメタルという過激派の裏側、血まみれの素顔（写真ギャラリー）

2008年に刊行されたピーター・ベストによる写真集『True Norwegian Black Metal』は、ノルウェー発祥のブラックメタルを芸術的なタッチで切り取り、コアな支持を獲得してきた。本書にはメイヘム、ゴルゴロス、ダークスローンといった人気バンドも登場。「地球上で最も過激な音楽シーン」の危うい魅力を余すことなく伝えている。印象的な写真の一部をここに紹介。
※以下の写真にはグロテスクな表現が含まれています。
Norwegian Black Metal: page 1
Photo by Peter Beste
Norwegian Black Metal: page 109-110
Photo by Peter Beste
Norwegian Black Metal: page 17
Photo by Peter Beste
Norwegian Black Metal: page 32
Photo by Peter Beste
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ブラックメタルという過激派の裏側、血まみれの素顔（全24点）
From Rolling Stone US.
2008年に刊行されたピーター・ベストによる写真集『True Norwegian Black Metal』は、ノルウェー発祥のブラックメタルを芸術的なタッチで切り取り、コアな支持を獲得してきた。本書にはメイヘム、ゴルゴロス、ダークスローンといった人気バンドも登場。「地球上で最も過激な音楽シーン」の危うい魅力を余すことなく伝えている。印象的な写真の一部をここに紹介。