ブラックメタルという過激派の裏側、血まみれの素顔（写真ギャラリー）

2008年に刊行されたピーター・ベストによる写真集『True Norwegian Black Metal』は、ノルウェー発祥のブラックメタルを芸術的なタッチで切り取り、コアな支持を獲得してきた。本書にはメイヘム、ゴルゴロス、ダークスローンといった人気バンドも登場。「地球上で最も過激な音楽シーン」の危うい魅力を余すことなく伝えている。印象的な写真の一部をここに紹介。



※以下の写真にはグロテスクな表現が含まれています。







Norwegian Black Metal: page 1



Photo by Peter Beste





Norwegian Black Metal: page 109-110



Photo by Peter Beste





Norwegian Black Metal: page 17



Photo by Peter Beste





Norwegian Black Metal: page 32



Photo by Peter Beste





>>>続きを写真ギャラリーで見る

ブラックメタルという過激派の裏側、血まみれの素顔(全24点)





From Rolling Stone US.