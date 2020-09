明治安田生命J2リーグ第20節が各地で行われた。

首位を走るギラヴァンツ北九州は、アウェイでモンテディオ山形と対戦。立ち上がり早々の6分にFWディサロ燦シルヴァーノが先制点を決め前半を1点リードで折り返すと、72分にはDF岡村和哉が追加点を記録した。0ー2で勝利を挙げた北九州が、首位をキープしている。

2位のV・ファーレン長崎はアウェイで松本山雅FCとの一戦を迎えた。4分にFW畑潤基、64分にMFルアンが得点を記録した長崎は、後半途中まで2点をリードする展開に。しかし76分と78分に松本のFW阪野豊史が立て続けにゴールネットを揺らし、結局試合は2ー2で終了。長崎は6割以上のボール支配率を記録するも、引き分けに終わっている。

3位の徳島ヴォルティスは、アウェイでアルビレックス新潟と対戦。両チームが相手に対して激しくプレッシャーを掛ける引き締まったゲーム展開となる。前半にスコアは動くことなく、後半も0ー0の時間帯が長く続く。そしてこのままスコアレスドローかと思われた90分、徳島は途中出場のFW河田篤秀が値千金の決勝ゴールを記録。0ー1で劇的な勝利を挙げた徳島は、長崎をかわし2位に浮上した。

第20節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

甲府 0ー0 京都

新潟 0ー1 徳島

松本 2ー2 長崎

山形 0ー2 北九州

千葉 2ー1 岡山

金沢 1ー2 福岡

磐田 2ー3 栃木

山口 2ー1 東京V

琉球 3ー2 水戸

町田 0ー0 大宮

群馬 1ー0 愛媛

■順位表

1位 北九州(勝ち点44/得失点差+16)

2位 徳島(勝ち点40/得失点差+17)

3位 長崎(勝ち点39/得失点差+9)

4位 福岡(勝ち点34/得失点差+3)

5位 甲府(勝ち点33/得失点差+6)

6位 京都(勝ち点31/得失点差+5)

7位 栃木(勝ち点30/得失点差+1)

8位 磐田(勝ち点29/得失点差+8)

9位 新潟(勝ち点29/得失点差+3)

10位 町田(勝ち点28/得失点差+2)

11位 東京V(勝ち点27/得失点差+3)

12位 千葉(勝ち点26/得失点差+2)

13位 金沢(勝ち点26/得失点差0)

14位 大宮(勝ち点26/得失点差−6)

15位 水戸(勝ち点24/得失点差−1)

16位 山形(勝ち点23/得失点差−1)

17位 岡山(勝ち点21/得失点差−5)

18位 琉球(勝ち点20/得失点差−10)

19位 松本(勝ち点19/得失点差−10)

20位 群馬(勝ち点19/得失点差−18)

21位 愛媛(勝ち点16/得失点差−8)

22位 山口(勝ち点16/得失点差−16)

■第21節の対戦カード ※いずれも9月23日(水)に開催

18:30 京都 vs 栃木

19:00 大宮 vs 徳島

19:00 千葉 vs 山口

19:00 町田 vs 長崎

19:00 松本 vs 琉球

19:00 金沢 vs 東京V

19:00 岡山 vs 山形

19:00 愛媛 vs 新潟

19:00 福岡 vs 群馬

19:00 北九州 vs 水戸

19:30 磐田 vs 甲府