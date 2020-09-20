畑健二郎原作によるTVアニメ「トニカクカワイイ」の本PVが公開された。

今回解禁されたPVでは、主人公のナサが成長に励む姿と、彼が司と出会い、愛に満ち溢れた“カワイイ”新婚生活を送る様子が切り取られた。またPV内では作品のOPテーマである「恋のうた （feat. 由崎司）」を使用。楽曲は司を演じる鬼頭明里が歌唱するキャラクターソングとなり、作詞・作曲・編曲はYunomiが担当している。

また配信情報も公開。10月7日より毎週水曜正午にはdアニメストア、U-NEXT、ABEMAビデオ、dTV、FOD、アニメ放題で定額見放題配信が行われ、Amazon Prime Video、ビデオ・マーケット、DMM動画、Music.jp、GYAO!ストア、クランクインビデオ、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、 milplus、イッツコムオンデマンド、TELASA、Google Play、Rakuten TVでは同日より都度課金サービスとして配信される。なおABEMAでは各話を1週間の期間限定で配信。エピソードは10月8日より毎週木曜正午に更新される。

「トニカクカワイイ」はとにかくかわいい美少女・司と、彼女に一目ぼれした少年・星空の新婚生活を描く夫婦コメディ。原作は週刊少年サンデー（小学館）で連載中で、アニメは10月2日よりTOKYO MXほかで放送される。

TVアニメ「トニカクカワイイ」

放送情報

TOKYO MX：2020年10月2日（金）より毎週金曜25:05～

読売テレビ：2020年10月5日（月）より毎週月曜26:29～

BS日テレ：2020年10月6日（火）より毎週火曜23:30～

ABEMA：2020年10月2日（金）より毎週金曜25:05～

AT-X：2020年10月9日（金）より毎週金曜22:00～

配信情報

定額見放題サービス

2020年10月7日（水）より毎週水曜12:00更新

dアニメストア、U-NEXT、ABEMAビデオ、dTV、FOD、アニメ放題

都度課金サービス

2020年10月7日（水）より毎週水曜12:00更新

Amazon Prime Video、ビデオ・マーケット、DMM動画、Music.jp、GYAO!ストア、クランクインビデオ、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、milplus、イッツコムオンデマンド、TELASA、Google Play、Rakuten TV

キャッチアップ配信

ABEMAにて2020年10月8日（木）より毎週木曜12:00更新（各話配信期間1週間）

スタッフ

原作：畑健二郎

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン：佐々木政勝

音楽：エンドウ.

アニメーション制作：Seven Arcs

キャスト

由崎司：鬼頭明里

由崎星空（ナサ）：榎木淳弥

有栖川要：芹澤優

有栖川綾：上坂すみれ

鍵ノ寺千歳：小原好美

(c)畑健二郎・小学館／トニカクカワイイ製作委員会