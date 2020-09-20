畑健二郎原作によるTVアニメ「トニカクカワイイ」の本PVが公開された。
今回解禁されたPVでは、主人公のナサが成長に励む姿と、彼が司と出会い、愛に満ち溢れた“カワイイ”新婚生活を送る様子が切り取られた。またPV内では作品のOPテーマである「恋のうた （feat. 由崎司）」を使用。楽曲は司を演じる鬼頭明里が歌唱するキャラクターソングとなり、作詞・作曲・編曲はYunomiが担当している。
また配信情報も公開。10月7日より毎週水曜正午にはdアニメストア、U-NEXT、ABEMAビデオ、dTV、FOD、アニメ放題で定額見放題配信が行われ、Amazon Prime Video、ビデオ・マーケット、DMM動画、Music.jp、GYAO!ストア、クランクインビデオ、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、 milplus、イッツコムオンデマンド、TELASA、Google Play、Rakuten TVでは同日より都度課金サービスとして配信される。なおABEMAでは各話を1週間の期間限定で配信。エピソードは10月8日より毎週木曜正午に更新される。
「トニカクカワイイ」はとにかくかわいい美少女・司と、彼女に一目ぼれした少年・星空の新婚生活を描く夫婦コメディ。原作は週刊少年サンデー（小学館）で連載中で、アニメは10月2日よりTOKYO MXほかで放送される。
TVアニメ「トニカクカワイイ」
放送情報
TOKYO MX：2020年10月2日（金）より毎週金曜25:05～
読売テレビ：2020年10月5日（月）より毎週月曜26:29～
BS日テレ：2020年10月6日（火）より毎週火曜23:30～
ABEMA：2020年10月2日（金）より毎週金曜25:05～
AT-X：2020年10月9日（金）より毎週金曜22:00～
配信情報
定額見放題サービス
2020年10月7日（水）より毎週水曜12:00更新
dアニメストア、U-NEXT、ABEMAビデオ、dTV、FOD、アニメ放題
都度課金サービス
2020年10月7日（水）より毎週水曜12:00更新
Amazon Prime Video、ビデオ・マーケット、DMM動画、Music.jp、GYAO!ストア、クランクインビデオ、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、milplus、イッツコムオンデマンド、TELASA、Google Play、Rakuten TV
キャッチアップ配信
ABEMAにて2020年10月8日（木）より毎週木曜12:00更新（各話配信期間1週間）
スタッフ
原作：畑健二郎
監督：博史池畠
シリーズ構成：兵頭一歩
キャラクターデザイン：佐々木政勝
音楽：エンドウ.
アニメーション制作：Seven Arcs
キャスト
由崎司：鬼頭明里
由崎星空（ナサ）：榎木淳弥
有栖川要：芹澤優
有栖川綾：上坂すみれ
鍵ノ寺千歳：小原好美
(c)畑健二郎・小学館／トニカクカワイイ製作委員会