昨日9月19日にLDHのオンラインライブシリーズ「LIVE×ONLINE IMAGINATION」が開幕。トップバッターのTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEがステージを披露した。

「LIVE×ONLINE」は7月に初開催された、LDHによる新たなエンタテインメント施策。その第2弾となる「LIVELIVE×ONLINE IMAGINATION」のトップバッターを担ったTHE RAMPAGEは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により中断を余儀なくされたアリーナツアー「LDH PERFECT YEAR 2020 "RMPG"」の内容に新曲や新たな演出を加え、パワーアップしたステージを披露した。なおこの模様はABEMAにて日本国内だけでなく世界中のファンに向けて配信された。

拳銃から放たれた16個の弾丸が各メンバーに変わるオープニング映像の演出を経て、ステージにはその映像の中から飛び出したようなメタリックな装いのTHE RAMPAGEが登場。蛍光グリーンに発光するゴーグルを装備した16人は、レーザーが飛び交いスモークが満ちたステージへ歩みを進めると、「FULLMETAL TRIGGER」で勢いよくライブをスタートさせた。炎が吹き上がる中で披露された「FIRED UP」では、ステージから伸びる長い花道に16人が広がり、迫力のあるパフォーマンスを展開。間髪入れずに「The Typhoon Eye」が始まると、サイケなモーショングラフィックが彼らのパフォーマンスを彩った。続く「Fandango」では男気あふれるボーカルとパワフルなダンスで視聴者を圧倒。「All day」では複数のカメラの映像を同時に見せる配信ライブならではの演出がファンを喜ばせた。

続いて披露されたのはパフォーマーのLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀からなるヒップホップユニット・MA55IVE THE RAMPAGEのコーナー。5人それぞれを捉えたカメラがパートごとに切り替わる演出で「No.1」を届けたあと、躍動感たっぷりなステージングで「Determined」を披露した。

映像演出が終わると、9月30日にリリースする最新シングルの表題曲「FEARS」の衣装に着替えたTHE RAMPAGEが登場。スモークが満ちた妖しげな空間で、スローモーションの演出などを取り入れながら、その「FEARS」をパフォーマンスした。チェアダンスと切ない表情で魅せる「INVISIBLE LOVE」を届けたあと、RIKU、川村壱馬、吉野北人がセクシーな一面を見せる映像が上映され、ライトブルーのナポレオンジャケットを羽織ったボーカル3人が待つ会場の様子に切り替わる。彼らが「One More Kiss」を歌い始めると、岩谷翔吾、長谷川慎、与那嶺瑠唯、鈴木昂秀、後藤拓磨もナポレオンジャケットの衣装に着替えてステージへ。パフォーマーたちは棒状のライトを手に踊り、ボーカル3人が歌声でつむぐ楽曲の世界を盛り上げた。

「Nobody」ではLIKIYA、陣、神谷健太、浦川翔平、龍がステージに参加。ムーディな楽曲をダンスで彩ったあと、ジャケットを脱いで鍛え上げた肉体を披露してステージを去った。映像とシンクロするダンスで魅せたのは藤原樹、山本彰吾、武知海青の3人。繊細なダンスが得意な3人は、RIKU、川村、吉野が歌うバラード「Starlight」の世界を、光沢のある白シャツを翻しながら踊って表現した。

ライブが中盤に差し掛かったところで川村は「距離は関係ないなって思いました。皆さんが目の前にいる気がして。僕たちの思いが届いていれば幸いです」とここまでやってみての思いを伝え、新曲を披露することを予告。そしてボーカル3人のみで壮大なバラード「IN TO THE LIGHT」を力強く伸びやかに歌い上げた。

ボーカル3人に替わってステージに現れたパフォーマー13人は、LIKIYAのアジテーションでTHE RAMPAGEの音楽に影響を与えているというヒップホップカルチャーを紹介。13人がヒップホップから生まれたダンスを踊ったり、龍によるMPCプレイやDJ Sho-heyこと浦川によるDJプレイを展開したりとヒップホップカルチャーを体現したあと、ボーカルも合流してニュージャックスウィングに挑戦した新曲「LIVIN' IT UP」をライブ初披露した。この曲では現在TikTokでTHE RAMPAGEが展開している「#リビリラチャレンジ」と連動した映像演出も取り入れられた。

吉野が「こんなときこそ皆さん、心はどうか前向きで僕たちと一緒に乗り越えていこうぜ!」、RIKUが「THE RAMPAGEのエンタテインメントがそっと背中を押していけるように僕らはがんばっていきますので皆さんも引き続きがんばっていきましょう」と視聴者にエールを送り、川村が「皆さんに届け!」と願いを込めたあと、16人は「Dream On」をさわやかにパフォーマンス。ライブアンセム「Shangri-La」ではペアになってタオルを回したり、タブレットで写真を撮り合ったりと、グループの仲のよさを自由気ままに表現してみせた。本編ラストに披露された「WELCOME 2 PARADISE」では、THE RAMPAGEに出身メンバーも多いLDHのダンススクール・EXPG STUDIOの生徒たちと映像でコラボレーション。16人はカラフルなジャケットを羽織って笑顔でパフォーマンスをし、ステージを降りた。

アンコールパートでは「FEARS」のもう1曲のカップリング曲「FAST LANE」がお披露目された。同曲のヒップホップの流れを汲んで16人は「100degrees」をド派手なレーザー演出の中でパフォーマンス。そして川村が今回の「LIVE×ONLINE」にかけた思いを語り、「THE RAMPAGE、盛り上がっていけるか!? 行くぞてめえら!」とメンバーを鼓舞するとラストナンバー「SWAG & PRIDE」が始まる。16人は最後まで全力のパフォーマンスを繰り広げ、「LIVELIVE×ONLINE IMAGINATION」初日の幕は閉じられた。

本日9月20日の「LIVE×ONLINE IMAGINATION」には、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが出演。彼らは今回が「LIVE×ONLINE」シリーズ初出演となる。また昨日行われたTHE RAMPAGEの公演の模様は、9月22日(火)22:59までABEMA PPV ONLINE LIVEで見逃し配信される。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「LIVE×ONLINE IMAGINATION」2020年9月19日 セットリスト

01. FULLMETAL TRIGGER

02. FIRED UP

03. The Typhoon Eye

04. Fandango

05. All day

06. No.1

07. Determined

08. FEARS

09. INVISIBLE LOVE

10. One More Kiss

11. Nobody

12. Starlight

13. INTO THE LIGHT

~パフォーマーコーナー~

14. LIVIN' IT UP

15. Dream On

16. Shangri-La

17. WELCOME 2 PARADISE

<アンコール>

18. FAST LANE

19. 100degrees

20. SWAG & PRIDE