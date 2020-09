『ONE PIECE トレジャークルーズ』のイラスト再現フィギュアなどが一番くじに登場！

BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、大人気アプリゲーム『ONE PIECE トレジャークルーズ』とのコラボ『一番くじ ワンピース with ONE PIECE TREASURE CRUISE』(1回680円 税込)を、ファミリーマート、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、麦わらストア、ジャンプショップなどで、2020年9月26日(土)より順次発売する。



『ONE PIECE トレジャークルーズ』は、大人気アニメ『ONE PIECE』の世界観をもとにした新感覚タップRPG。その人気は日本国内だけに留まらず、全世界で累計1億ダウンロードを突破している。



本商品は、そんな大人気アプリゲーム『ONE PIECE トレジャークルーズ』とのコラボによる一番くじ。ゲーム内のハイクオリティなイラストを忠実にフィギュア化したほか、ゲーム内イラストを贅沢に使用した限定商品が目白押しの超豪華ラインナップとなっている。



A賞からF賞までの6体のフィギュアは、ゲーム内イラストを忠実に再現したもの。A賞とB賞は本コラボのために描きおろされたイラストを立体化している。細かなディテールの作り込みに一切の妥協を排したルフィ、ナミ、エース、ロー、ゾロ、サンジの迫力と造形の美しさは必見だ。



このほか、ラバーマスコット、色紙、ビジュアルボードも、トレジャークルーズオリジナルのハイクオリティなイラストを使用した、今回のコラボならではの逸品となっている。



最後のくじ券を引くと手に入るラストワン賞には、特別カラーバージョンのエースフィギュアををご用意。トレジャークルーズとのコラボによって生まれたスペシャルな商品の数々を、この一番くじにて堪能しよう!



(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.