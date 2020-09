1970年に米ボストンで結成されたエアロスミス。1973年のデビュー当初から2020年の第62回グラミー賞受賞式におけるパフォーマンスまで、ライブ写真を通じて彼らの軌跡を振り返る。









1. 1973年、シカゴでのパフォーマンス(Photo by Josh Rothstein for Rolling Stone)







2. 1974年、TV番組「Midnight Special」でのパフォーマンス(Photo by Mayer/WireImage)







3. 1982年11月24日、シカゴでのパフォーマンス(Photo by Natkin/WireImage)





エアロスミス結成50周年、ライブ写真で振り返る「最強ロックバンド」の歩み(全17点)