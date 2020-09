明治安田生命J3リーグ第16節が18日と19日に行われた。

開幕から14戦無敗の首位ブラウブリッツ秋田は、ホームに勝ち点差「6」の3位ガイナーレ鳥取を迎えた。32分にセットプレーから先制点を獲得すると、36分には田中直基の加入後初ゴールでリードを広げる。2点のリードを持って迎えた58分には、カウンターから沖野将基が3点目を獲得。試合終了間際の後半アディショナルタイム1分にコーナーキックに林容平が頭で併せてダメ押しの4点目を奪った。4-0で勝利し2連勝となった秋田は、勝ち点を「39」に伸ばしている。

秋田を勝ち点差「4」で追う2位ロアッソ熊本は、アウェイで藤枝MYFCと対戦。熊本は前半アディショナルタイムにセットプレーの流れから先制したが、54分に退場者を出してしまう。62分には追いつかれ、その後はピンチを何度も迎えるが、GK内山圭の好セーブ連発で藤枝の追加点を許さない。すると後半アディショナルタイム1分、熊本は浅川隼人が相手GKの隙を突き、ハーフライン付近から超ロングシートを沈めて勝ち越しに成功。2連勝で秋田との勝ち点差を縮め、鳥取との勝ち点差を広げた。

◆■J3第16節の試合結果

C大阪U-23 2-1 富山

讃岐 0-0 岩手

秋田 4-0 鳥取

藤枝 1-2 熊本

沼津 0-2 福島

相模原 1-1 福島

G大阪U-23 2-3 八戸

岐阜 0-2 長野

鹿児島 1-2 YS横浜

◆■順位表

1位 ブラウブリッツ秋田(勝ち点39/得失点差+23) ※1試合未消化

2位 ロアッソ熊本(勝ち点35/得失点差+14)

3位 ガイナーレ鳥取(勝ち点30/得失点差+5)

4位 AC長野パルセイロ(勝ち点29/得失点差+12)

5位 鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点26/得失点差+6)

6位 藤枝MYFC(勝ち点26/得失点差+3)

7位 FC岐阜(勝ち点25/得失点差+7) ※1試合未消化

8位 カターレ富山(勝ち点24/得失点差+9) ※1試合未消化

9位 SC相模原(勝ち点23/得失点差−4)

10位 FC今治(勝ち点22/得失点差+2)

11位 ヴァンラーレ八戸(勝ち点18/得失点差−5)※1試合未消化

12位 Y.S.C.C.横浜(勝ち点18/得失点差−5)

13位 ガンバ大阪U-23(勝ち点15/得失点差−8)

14位 福島ユナイテッドFC(勝ち点15/得失点差−8)

15位 いわてグルージャ盛岡(勝ち点15/得失点差−14)

16位 アスルクラロ沼津(勝ち点14/得失点差−11)

17位 セレッソ大阪U-23(勝ち点10/得失点差-15)

18位 カマタマーレ讃岐(勝ち点9/得失点差-11)

◆■第17節の対戦カード

▼9月22日(火)

13時 八戸 vs 藤枝

13時 岩手 vs G大阪U-23

14時 福島 vs 今治

14時 鳥取 vs 相模原

15時 秋田 vs 鹿児島

15時 沼津 vs C大阪U-23

18時 長野 vs 讃岐

18時 熊本 vs YS横浜

18時30分 富山 vs 岐阜