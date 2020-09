アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の9月7~13日の1位は、スマートフォン向けゲーム「ブラックスター -Theater Starless-」の初となるアルバム「BLACKSTAR」でした。

◇先週の結果

「ブラックスター -Theater Starless-」は、ショーレストラン・Theater Starlessを舞台に、トップスターを目指す“ワルメン”たちがステージバトルを繰り広げるという設定で、ワルメンたちを育成していくストーリーとリズムゲームが楽しめます。首位を獲得したアルバムには、ゲームに登場した公演曲がフルバージョンで収録。ゲームの1周年記念曲「Just a Loser」も収録されています。

続く2位には、ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャストによる9人組ユニット「スタァライト九九組(くくぐみ)」の最新CD「再生讃美曲」がランクイン。劇場上映されたアニメの“再生産”総集編「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」のエンディングテーマ「再生讃美曲」に加えて、劇中で使用された挿入歌を多々収録しています。3位には、声優で歌手の坂本真綾さんが2010年にリリースした楽曲を7インチレコード化した「DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら」、4位には声優で歌手の夏川椎菜さんの4枚目シングル「アンチテーゼ」が登場しました。

ほかにも、オーイシマサヨシさんとTom-H@ck(トムハック)さんによる音楽ユニット「OxT(オクト)」のニューアルバム「REUNION」が5位、音楽ユニット「GRANRODEO」によるアニメ「バキ」大擂台賽編のオープニングテーマ「情熱は覚えている」が6位にランクインしました。

◇今週の動向

ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ(シャニマス)」からの最新シングル「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 07 ノクチル」に注目しています。声優育成スマホゲーム「CUE!」から一挙同時リリースされるユニット「AiRBLUE Moon」の「Reach For The World!」、「AiRBLUE Wind」の「NAZO-NAZE Jumping!」、「AiRBLUE Flower」の「Red or Blue?」、「AiRBLUE Bird」の「Override!」も高い初動が期待されます。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト、敬称略)

1位 「BLACKSTAR」 ブラックスター -Theater Starless- アルバム

2位 「再生讃美曲」 スタァライト九九組 シングル

3位 「DOWN TOWN/やさしさに包まれたなら」 坂本真綾 シングル

4位 「アンチテーゼ」 夏川椎菜 シングル

5位 「REUNION」 OxT アルバム

6位 「情熱は覚えている」 GRANRODEO シングル

7位 「ERA」 RAISE A SUILEN アルバム

8位 「GARDEN」 早見沙織 アルバム

9位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06」 ストレイライト シングル

10位 「Just Believe!!!」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。