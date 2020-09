MUCC・逹瑯 lynch.葉月のソロアルバムを絶賛！「葉月はこういう解釈で歌うんだな」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。9月12日(土)の放送では、5人組バンド lynch.から葉月さん(Vo)が登場! ソロアルバムについてお伺いしました。葉月さんは初のソロアルバム『葬艶-FUNERAL-』を9月16日(水)にリリース。このアルバムは新曲のほかに、いろいろなアーティストのカバー曲が収録されています。逹瑯:曲は何を基準に選んでいったの?葉月:これが難しいんですよねぇ……単純に「これいいな、やりたいな」っていうのが1番なんですけど、そこにいろんな思いが含まれていて、好きだし、自分が歌ったらよく歌える自信がある曲、っていう感じですね。逹瑯:世代的にもそうだと思うんだけど、俺的にも思い入れの強い曲とかぶっているのが結構あるんだよね。葉月:本当ですか?逹瑯:“あっ、取られた!”って気持ちになる曲が結構あって(笑)。葉月:ハハハ(笑)。ちなみにどれですか?逹瑯:その気持ちが1番強いのが、「至上のゆりかご」(黒夢)。葉月:えぇ~意外!逹瑯:大好きなのよ。たぶん、(黒夢のなかでは)「至上のゆりかご」か「優しい悲劇」かもしれないなぁ。葉月:あぁ~。『feminism』(黒夢のアルバム)ですね。逹瑯:うん。あと「密室」(BUCK-TICK)ね。葉月:「密室」か~。“Coccoかな?”って思ったんですけど。逹瑯:Coccoもね、好きな曲は何曲もある。でもこういうアルバムだとさ、オケのアレンジもそうだけど歌がメインで“ゴーン”ってがっつりくるからさ。俺、いろんな人のカバーアルバムを聴くのが大好きで、こういうアルバムだと「この曲、この歌詞、このメロディをどういうアプローチで歌おうかな、こういう声を出そうかな」っていうのがすごく重要になってくるのよ。葉月:へぇ~。逹瑯:「あ、葉月はこういう解釈で歌うんだ」っていうのが、聴いていてすごく楽しかったアルバムでした。◎9月19日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、人間椅子から和嶋慎治さん(Vo&Gt)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack