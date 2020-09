賀来賢人、大好きなNiziUにラブコール「番組のタイトルコール、くるんじゃない？」

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。9月14日(月)~9月15日(火)の放送では、番組企画をお届けしました。5週にわたり、会長(※本番組での賀来の呼称)主演の映画「今日から俺は!!劇場版」の共演者である佐藤二朗さん、伊藤健太郎さん、柳楽優弥さん、山本舞香さん、清野菜名さんからのコメントリレーとともに究極の選択クイズに答えてきましたが、2勝3敗で負け越しという結果に。そこで9月14日(月)の放送では、リベンジ企画を実施しました。今回チャレンジするのは、2つの選択肢から正解を当てるという純粋な運試し企画。これは剣が2本だけ残っている黒ひげ危機一髪に、1本だけ剣を刺し、黒ひげが飛び出したらアウトという2分の1ゲームです。リスナーはゲームの様子を見られないだけに、会長は開口一番「一切、ラジオ向きじゃないゲームです」と苦笑い。「いきますっ!」と威勢よく剣を刺すと……“カランコロン♪”と何やら転がり落ちる音が。会長自ら「みなさん、聴こえましたでしょうか(苦笑)? 黒ひげが“ピュン!”って飛んでいって、机に“ガンッ!”ってぶつかって、今、僕の足元にあります(笑)」と実況を交え、結果を報告。「これ、ラジオ向きじゃね~よ(笑)!」とツッコミを入れます。1敗でのスタートとなった2分の1ゲーム。続いては……音が出るクラッカーと音が出ないクラッカーがあり、音が出るクラッカーを引き当てればセーフです。「いきます!」とのかけ声とともに、“パンッ!”と乾いた音が。見事、音が鳴るほうを引き当て、勝敗は1勝1敗のタイに。勝ち越し(リベンジ)を目指して、最後にチャレンジするのは……では、最後のチャレンジです。これは、AかBのボタンを押すと、1つは会長が大好きなNiziUの「Make you happy」が流れ、もう1つはケンクラ(※本番組の略称)ADが歌う「Make you happy」が流れるというもの。もちろん、NiziUの「Make you happy」が流れれば、勝利です。ルール説明を聞き、「ふざけんなよ、マジで(笑)。絶対に当てよう! (NiziUの)『Make you happy』を聴きたいもん♪」と意気込む会長。「僕、ずっと学校ではA組だったんで、“A”でいきたいと思います!」とAボタンを押すと、NiziUとはかけ離れた耳障り(?)なケンクラADの歌声が。「Make you happy」のサビを気持ちよさそうに歌うケンクラADバージョンが流れるなか、「マジで本当にひどいよ、これ。地獄だ……」と苦痛に耐えかねている様子。「長いよ、尺が。しっかり歌うじゃん、サビ全部。腹立つな~最後の『You,Tell me』の歌い方(笑)。ちょっと最悪な負け方です。僕の耳は、(NiziUの)『Make you happy』を聴く気満々でしたから」と悔しさをにじませていました。9月15日(火)の放送では、これまでケンクラのオープニングを飾ってきたクラブ会員(※本番組でのリスナーの呼称)から寄せられたタイトルコールの振り返り企画「ケンクラ・タイトルコールセレクション」を実施。会長は「これを聴けば、あなたもタイトルコールを送りたくなること間違いなし!」と声を弾ませ、セレクトしたタイトルコールを聴いていきました。なかでも、2歳のちびっ子のタイトルコールに「いいですね~。走る足音が聴ここえていても全然いいんです。『KENTO’S CLUB』って言えていなくてもいいんです。2歳からできるんだよ? もう、誰でもオーケーです!」と目を細めます。さらには、ご年配の方やカップルからのタイトルコール、さらにはセクシーボイスのタイトルコールなども。そしてトリを飾ったのは、会長お気に入りのクラブネーム・サムさんのタイトルコール。これまでも何度か流してきたほど、ツボにハマっているようで「やっぱカッケ~! 発音が抜群なんですよ(笑)。急にアメリカのラジオっぽくなるんだよな~これ」とあらためて絶賛しつつ、「こんな感じで、元気なタイトルコールや、イントネーション抜群なタイトルコールなど、なんでもオーケーです! スマホのボイスメッセージに録音をして、番組Webサイトに送ってください!」と呼びかけます。そして、エンディングでは「このラジオでNiziUのことを言い続けていたら、NiziUからも(タイトルコールが)くるんじゃない? 『賀来さ~ん』とか言って、NiziUからくるかもしれない。頑張ろう、俺!」と妄想が止まらない会長でした。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/