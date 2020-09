LiSA ニューシングル『炎』ジャケットに煉獄さんが！「私のイチオシです」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月14日(水)に発売されるニューシングル『炎』(ほむら)とニューアルバム『LEO-NiNE』について、新たに発表された情報を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月18日(金)放送分)LiSA:今週も、いろんな情報が解禁になっております。メモしてよー!!まず10月14日発売のニューシングル『炎』のジャケットが解禁されました! 初回生産限定盤と通常盤は、私のジャケットになっています。そして期間生産限定盤が、なんと「鬼滅の刃」の煉獄さん! 召喚いたしました!! 煉獄さんは私のイチオシです! 本当にすごくありがたいなと思います。この「炎」は、10月16日に公開される映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌になっています。煉獄さんをイメージして作った楽曲なんですけど、この物語自体すごく煉獄さんをフィーチャーしているので、この煉獄さんのジャケットを見たときは「来たー!」ってなった(笑)。なので皆さんにも、その「来たー!」を感じてほしいなと思います。そして、初回生産限定盤のジャケットは“炎”にもなってるんですよー。それを開けたら、「なるほど! こんなふうになってるのね!」って思うと思うので、ぜひ開けてみてほしいなと思います!『炎』の収録曲も発表されています。(リード曲の)「炎」は、梶浦由記さんと作らせていただいた楽曲です。2曲目の「ロストロマンス」は、MY FIRST STORYのSHOさんと再び作らせていただいてます! SHOさんと一緒にやらせていただくのは、「罪人」という楽曲以来ですね。今回の「ロストロマンス」も、エモい感じになっておりますよ!そして「Leopardess」という楽曲は、BACK-ONのHi-yunkさんに作っていただいております。こちらはセクシーな感じになっておりますよ! これも新しい感じになってるので、楽しんで聴いてほしいなと思います!そしてもう1曲、「My Friends Forever」は期間生産限定盤に収録されます。作詞がなんとBIGMAMAの金井(政人)さん! 私は金井さんを王子と呼ぶんですけど……王子は本当にロマンチストですごく優しいし温かい人なんですけど、そんなところがすごく出ている楽曲になっています!【『炎』期間生産限定盤】さらに! 同日10月14日に発売される私のニューアルバム『LEO-NiNE』の、Blu-ray&DVDに収録される映像も公開になっております。いろんなミュージックビデオ、リリックビデオが入り、さらに「紅蓮華」の「THE FIRST TAKE」も収録されております。それプラス、メイキングも入っているんですけど、メイキングが1時間ぐらいあるんですね。1曲ずつ私も解説させてもらっているので、その映像を見て楽曲のことをもっと深く知りながらこのアルバム楽しんでほしいなと思います!ということで、10月14日の発売をお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/