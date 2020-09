9月19日から30日の12日間にかけて開催される「ブシロードゲーム祭り」が池袋ミクサライブ東京と秋葉原の一部対象店舗で物販や展示を行うことを発表した。

『バンドリ!』より「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSにて出演者が着用した衣装が展示されることが決定。『カードファイト!! ヴァンガード』からは10周年を記念したパネル等が登場する。詳細は公式サイトにて。

