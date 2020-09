26時のマスカレイド、ukka、真っ白なキャンバスなど大注目のアイドル8組が出演する『カワイク大爛闘!バトルロアイドル』が、9月25日(金)からHuluで配信。企画内容を一挙紹介する。



ポップカルチャーイベント「@JAM」にゆかりのあるアイドルが、グループ同士で「ソーシャルディスタンスたたいてかぶってじゃんけんポン!」「カップル対抗綱引き」「“私の最強アイドル”を告白」など、カワイク対決する同番組。ukka、大阪☆春夏秋冬、Task have Fun、26 時のマスカレイド、FES☆TIVE、真っ白なキャンバス、S.T.O、るかりなが出演し、ここでしか見られない夢のコラボで、メンバーたちの意外な魅力を引き出す。番組ナレーターは、前回に続き、26時のマスカレイド・来栖りんが務めて番組を盛り上げる!



<作品概要>

・番組名:『カワイク大爛闘!バトルロアイドル』

・配信日時:2020年9月25日(金)23時30分~配信開始

・出演者:ukka、大阪☆春夏秋冬、Task have Fun、26時のマスカレイド、FES☆TIVE、真っ白なキャンバス(50 音順)/ S.T.O、るかりな

・ナレーター:来栖りん(26時のマスカレイド)



<番組の見どころ>

【26時のマスカレイド×真っ白なキャンバス】

■「カップル対抗! 綱引きバトルロアイドル!」

センター同士! 来栖りん&小野寺梓、吉井美優&三浦菜々子、森みはる&西野千明が、グループの垣根を越えて相思相愛の中、今回、新メンバー同士の中村果蓮&浜辺ゆりなもカップルとなり、綱引き勝負! 愛の力で優勝するのは? そして腕力自慢のあのメンバーも乱入してまさかの展開に!



■「カメラ女子! 江嶋綾恵梨&橋本美桜のかわいいスクープ写真対決!」

メンバーしか撮れないメンバーのかわいい素顔写真連発!

そして、来栖りんが大好きな小野寺梓がまたも暴走?



【Task have Fun×大阪☆春夏秋冬】

■「ソーシャルディスタンスたたいてかぶってじゃんけんポン!」

2m近い長いスポーツちゃんばら棒で、たたいてかぶってじゃんけんポン!

しゅかしゅんメンバーの強烈な一撃に、Task have Fun・熊澤風花が絶叫!



■「お尻風船割りバトルロアイドル!」

仲良し2組がアイドル界No.1お尻風船割りの座をかけて勝負!



■「大阪☆春夏秋冬・MAINAが絵と歌をプレゼント!」

業界屈指の歌唱力を誇る大阪☆春夏秋冬のMAINA が、Task have Funの3人に似顔絵贈呈! さらにTask have Funのキラーチューン「3WD」を歌とダンスでプレゼント!



【ukka×FES☆TIVE】

■「足つぼうけながら箱の中身はなんだろな?」

番組初出演の2組が、定番企画2つを1度に楽しめてお得な(?)実験的企画に挑戦! 八木ひなた&水春の運命は?



■「顔面ラスク対決!」

アイドルにとって大事な顔面をつかって、手を使わずラスクを早く食べられるのは? カワイク大爛闘!



■「野球部マネージャーとなって胸キュン対決!」

お題に対しカワイイ一言が言えるのは? FES☆TIVE あのメンバーのズルい(?)方言に ukka全員きゅんです! ukkaメンバーも奮闘!



【私の最強アイドル】

■「Task have Fun白岡今日花が進行!」

Task have Funと26時のマスカレイド・来栖りんがプロデューサー気分で“私の最強アイドル”5人を発表! グループ名は? 意外な名前が連発!



【S.T.O×るかりな】

■Task have Fun・里仲菜月&Devil ANTHEM.・竹越くるみ&真っ白なキャンバス・小野寺梓によるユニット「S.T.O」。FES☆TIVE・土光瑠璃子、虹のコンキスタドール・的場華鈴、SUPER ☆ GiRLS・樋口なづなによるユニット「るかりな」。より心が通じあってるのはどっち? メンバーの意外な素顔がわかる質問攻め企画! 果たして結果は?



<Huluオリジナル番組4本合わせて配信>

■9月25日(金)23時30分配信

【1】Task have Fun &26 時のマスカレイド・来栖りん 誰が優勝?

“ラスク”ハブファンvs26時の“ラスクレイド! 顔面ラスクバトルロアイドル!

本編で、ukka、FES ☆ TIVEが戦った顔面ラスク対決! ラスクの名をグループの名前に文字りながら、熊澤風花、里仲菜月、白岡今日花、来栖りんの4人が参戦! 果たして結果は



【2】FES☆TIVEのお尻風船割りバトルロアイドル

FES☆TIVEの6人が、Task have Funと大阪☆春夏秋冬が叩きだしたお尻風船割り記録に挑戦! アイドル界No.1お尻風船割り女王の座を奪えるか?



■10月9日(金)0時配信

【3】“私の最強アイドル”FES☆TIVE版

本編で、Task have Funの3人と26時のマスカレイド・来栖りんが発表し、意外な名前が連発した“私の最強アイドル”。今回は FES☆TIVEからアイドル大好きアイドルの土光瑠璃子、近藤沙瑛子、八木ひなたがそれぞれ5人を発表! 計15名のアイドルが選ぶすごいアイドルの名前が! 果たして?



【4】真っ白なキャンバス・橋本美桜のかわいい写真スクープ完全版

白キャンのカメラ女子・橋本美桜がメンバーだから撮れたメンバーのかわいい写真を連発! 本編で紹介した以外の、ここでしか見られない白キャンのかわいいオフショットを橋本解説と共に連発!