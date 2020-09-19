AFA（アルゼンチンサッカー協会）は18日、10月に行われる2022 FIFA ワールドカップ カタール南米予選に臨む海外組30名を発表した。
アルゼンチン代表は8日にエクアドルと、13日にボリビアと対戦する。FWセルヒオ・アグエロ（マンチェスター・C）やMFアンヘル・ディ・マリア（パリ・サンジェルマン）は招集メンバー外となった。ランスに所属するMFファクンド・メディナは初招集となった。
今回招集されたアルゼンチン代表の海外組30名は以下の通り。
▼GK
アグスティン・マルチェシン（ポルト）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ）
フアン・ムッソ（ウディネーゼ）
▼DF
フアン・フォイス（トッテナム）
レンソ・サラビア（インテル）
ニコラス・オタメンディ（マンチェスター・C）
ヘルマン・ペッセッラ（フィオレンティーナ）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ）
ニコラス・タグリアフィコ（アヤックス）
ネウエン・ペレス（アトレティコ・マドリード）
ワルテル・カンネマン（グレミオ）
▼MF
マルコス・アクーニャ（セビージャ）
ファクンド・メディナ（ランス／初招集）
レアンドロ・パレデス（パリ・サンジェルマン）
ギド・ロドリゲス（クラブ・アメリカ）
ジオヴァニ・ロ・チェルソ（トッテナム）
エセキエル・パラシオス（リーベル・プレート）
ニコラス・ドミンゲス（べレス・サルスフィエルド）
ロドリゴ・デ・パウル（ウディネーゼ）
ルーカス・オカンポス（セビージャ）
ホアキン・コレア（ラツィオ）
アレクシス・マック・アリスター（ブライトン）
ニコラス・ゴンサレス（シュトゥットガルト）
アレハンドロ・ゴメス（アタランタ）
ルーカス・アラリオ（レヴァークーゼン）
ジョバンニ・シメオネ（カリアリ）
クリスティアン・パボン（ロサンゼルス・ギャラクシー）
▼FW
ラウタロ・マルティネス（インテル）
パウロ・ディバラ（ユヴェントス）
リオネル・メッシ（バルセロナ）