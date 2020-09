『Reバース for you』の最新商品、ブースターパック「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」の発売を記念したアプリ連動キャンペーンが開催中。

「Reバース for you 東山有のスタンディパネル」を

現在、ブースターパック「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」の発売を記念して、ゲームアプリ連動キャンペーンを開催中。期間中「Reバース for you ブースターパック 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」 発売記念キャンペーンログインボーナスを実施。、限定シアターアイテムである「Reバース for you 東山有のスタンディパネル」をプレゼント。10月2日まで。

また、対象店舗にて、ブースターパック「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」を3,000円以上購入するとゲームアプリ内の本キャンペーンのお知らせ画面の提示にて、特製デッキホルダーがプレゼントされる。

(C)Project Revue Starlight (C) 2020 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)Bushiroad