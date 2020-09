【成功の証？】140台以上の車を1人で集めて倉庫に隠していた！気になるコレクションのゆくえ

子供たちの遊び場として世界中で人気を博したバウンスハウスの発明家として知られる、ボブ・レーガーはビジネスで成功をおさめた後にたくさんの車を購入し、140台を超えるコレクションを集めた。そのコレクションはすべて倉庫に隠されていたが、彼の死後に発見されたのであった。



これらの140を超える自動車は、自動車の歴史を表しているといえるようなラインナップだ。コレクションには1935年以前のフォードだけでも20台が含まれており、生粋のフォードエンスージアストであったことがわかる。フォードではない車も数多く所有しているが、ヨーロッパ車はフェラーリ 308GTS、VW ビートルといった数台のみであった。アメリカ車が好きなのかと思えるが、アメリカ車を代表する存在でもあるマスタングは2台のみで、どのような基準でコレクションを集めていたのかは明らかになっていない。



隠されていたコレクションを見る(写真23点)



発見されてからしばらくの間、この膨大なコレクションをどうするかということは触れられていなかったが、彼の遺族がすべてオークションにかけることを発表した。中には外装内装ともに朽ちているものもあるが、基本的に良いコンディションを保っている。いずれも実動可能にするには、少し手を加える必要があるが、最低落札価格も設定されないため掘り出しものに出会えるかもしれない。オークションは10月後半に開催される予定。





ボブ・レーガーのコレクション(一部)

FORD:

1929 Ford Model A 4dr Sedan,

1929 Ford Model A Phaeton Project

1929 Ford Model A Roadster Pickup

1930 Ford Model A 2dr Sedan

1932 Ford B400 2dr Convertible Sedan

1932 Ford B400 2dr Sedan Convertible

1932 Ford Cabriolet , Rumble Seat

1932 Ford Sport Coupe

1932 Ford 5 Window Coupe

1932 Ford Tudor Sedan

1932 Ford 4dr Sedan

1932 Ford Phaeton -Right Hand Drive- British Empire

1932 Ford Model B Pickup

1932 Ford 4dr Phaeton Project

1932 Ford Hi-Boy Fiberglass Hotrod

1932 Ford Phaeton Fiberglass Hotrod

1932 Ford Tudor Sedan Project

1932 Ford 4dr Sedan

1932 Ford frames

1933 Ford 4dr Phaeton

1934 Ford 4dr Sedan

1934 Ford Tudor Sedan

1934 Ford Firetruck

1935 Ford 4dr Suicide Standard Sedan

1936 Ford 4dr Suicide Sedan

1936 Ford 5 Window Coupe- Vintage Hotrod

1936 Ford Tudor Sedan

1936 Ford Tudor Sedan

1936 Ford 4dr Sedan

1936 Ford Tudor Sedan

1937 Ford 2dr Slant back Sedan

1935 Ford Pickup

1935 Ford 1 ½ ton Truck

1940 Ford 1 ton pickup

1939 Ford Standard Business Coupe

1940 Ford Standard Coupe

1940 Ford Deluxe Coupe-Vintage Hotrod

1940 Ford Deluxe 4dr Suicide Sedan

1940 Ford Deluxe 4dr Suicide Sedan

1941 Ford Deluxe Tudor Sedan

1951 Ford 2dr Sedan

1949/50 Ford Sedans

1946 Ford Pickup

1946 Ford Super Deluxe Convertible

1947 Ford Super Deluxe Tudor Sedan

1953 Ford Station Wagon Project

1953 Ford Victoria 2dr HT

1955 Ford Victoria 2dr HT

1956 Ford Victoria 2dr HT

1961 Ford Falcon 2dr

1957 Ford ”E” Bird thunderbird Roadster

1957 Ford Thunderbird Roadster

1967 Ford Mustang Coupe

1988 Ford Mustang GT Convertible, 5.0

1968 Ford Torino GT convertible

1968 Ford LTD 2dr HT

and more…





MERCURY/LINCOLN:

1940 Mercury 2dr Sedan ”The Easter Egg”

1947 Mercury Project

1947 Lincoln Continental 2dr Coupe- V12

1969 Lincoln Mark III Continental

1973 Lincoln Continental Mark III

1956 Lincoln Mark II Coupe Project,



CHEVROLET:

1935 Chevrolet Standard 2dr Sedan

1955 Chevrolet Nomad 2dr Wagon

1956 Chevrolet Nomad 2dr Wagon

1958 Chevrolet Nomad Wagon

1955 Chevrolet Cameo Pickup

1957 Chevrolet Belair 2dr HT

1957 Chevrolet Bel Air 2dr HT

1957 Chevrolet Bel Air 2dr HT

1957 Chevrolet 210 2dr Post

1957 Chevrolet Bel Air Convertible

1957 Chevrolet 4dr Sedan

1958 Chevrolet Biscayne 2dr Sedan

1958 Chevrolet Impala 2dr HT Project

1959 Chevrolet Impala 2dr HT

1969 Chevrolet Indy Pace Car Convertible

1968 Chevrolet SS Camaro Convertible

1986 Chevrolet El Camino

1977 Chevrolet El Camino



CHEVROLET CORVETTES:

1956 Chevrolet Corvette Roadster

1958 Chevrolet Corvette Roadster

1958 Chevrolet Corvette Fuelie Corvette Roadster, (now V8, 2-4bbl)

1964 Chevrolet Corvette Stingray Roadster

1967 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1970 Chevrolet Corvette Stingray Coupe

1972 Chevrolet Corvette Stingray 454 Coupe

1978 Chevrolet Corvette L82 Silver Anniversary Coupe

1965 Chevrolet Malibu SS Convertible, …



PONTIAC:

1958 Pontiac Bonneville 2dr HT

1967 Pontiac Catalina Convertible

1964 Pontiac Catalina 2dr Post

1972 Pontiac GTO Coupe



BUICK/OLDSMOBILE:

1953 Buick Skylark Convertible

1960 Buick LeSabre Convertible

1972 Buick Riviera Coupe

1964 Oldsmobile Starfire 2dr HT,

CADILLAC: 1941 Cadillac Project

1955 Cadillac Coupe DeVille 2dr HT

1956 Cadillac Coupe DeVille 2dr HT

1956 Cadillac Coupe DeVille 2dr HT

1960 Cadillac Coupe DeVille 2dr HT

1960 Cadillac Series 6200 Convertible

1965 Cadillac Sedan DeVille 4dr HT

1966 Cadillac DeVille convertible



PLYMOUTH/DODGE:

1934 Plymouth Special Deluxe 2dr Sedan

1934 Plymouth 4dr Sedan

1947 Plymouth Special Deluxe 4dr Sedan

1955 Dodge Coronet 2dr HT, HEMI,



KIT CAR-DRAG CAR- OTHER:

1936 Auburn Boat tail Speedster Kit car, 460 Lincoln V8

1970 Plymouth CUDA Drag Car

1979 Ferrari 308 GTS Pininfarina

1959 Nash Metropolitan Coupe

1983 GMC Caballero

1973 Jaguar XJ6 4dr Sedan,

1950 Packard Deluxe 4dr Sedan

1960s Volkswagen Beetle,Jaguar X16 4dr Sedan, and more.