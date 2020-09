17日、イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)4回戦の組み合わせ抽選会が行われた。

6日、2回戦及び3回戦の組み合わせ抽選会が実施された。EFLカップはすでに2回戦を全て消化。エヴァートンなど上位カテゴリのチームが駒を進めた一方、ウルブズがストーク(2部)に敗れるなど波乱も起きている。22日から24日にかけて行われる3回戦からはFW南野拓実擁するリヴァプールや昨シーズン王者マンチェスター・Cなど欧州コンペティション挑戦組が登場する。

◆■3回戦

リンカーン vs リヴァプール

ブリストル・C vs アストン・ヴィラ

モアカム vs ニューカッスル

ルートン vs マンチェスター・U

プレストン vs ブライトン

フルアム vs シェフィールド・W

マンチェスター・C vs ボーンマス

ミルウォール vs バーンリー

チェルシー vs バーンズリー

ストーク vs ジリンガム

レスター vs アーセナル

WBA vs ブレントフォード

ニューポート vs ワトフォード

フリートウッド vs エヴァートン

レイトン vs トッテナム

ウェストハム vs ハル

◆■4回戦

リンカーン対リヴァプールの勝者 vs レスター対アーセナルの勝者

ミルウォール対バーンリーの勝者 vs マンチェスター・C対ボーンマスの勝者

WBA対ブレントフォードの勝者 vs フルアム対シェフィールド・W の勝者

フリートウッド対エヴァートンの勝者 vs ウェストハム対ハルの勝者

ブリストル・C対アストン・ヴィラの勝者 vs ストーク対ジリンガムの勝者

レイトン対トッテナムの勝者 vs チェルシー対バーンズリーの勝者

ニューポート対ワトフォードの勝者 vs モアカム対ニューカッスルの勝者

プレストン対ブライトンの勝者 vs ルートン対マンチェスター・Uの勝者