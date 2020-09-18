舞台「富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE」より、12人のキャラクタービジュアルが公開された。

10月2日から11日まで東京・品川プリンスホテル クラブeXで上演される「富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE」。今回、糸川耀士郎扮する神戸大助、菊池修司扮する加藤春、瀬戸祐介扮する宮城友輔、立道梨緒奈扮する神戸鈴江、坪倉康晴扮する星野涼、松島勇之介演じる亀井新之助、堂本翔平演じる室井敏、すわいつ郎演じる清水幸宏、真壁勇樹演じる湯本鉄平、森田涼花演じる佐伯まほろ、窪寺昭演じる坂守信雄、山本一慶演じる守山秋文のキャラクタービジュアルがお目見えした。また30秒バージョンの舞台CM映像も公開されている。

「富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE」は、筒井康隆の小説「富豪刑事」を原作としたTVアニメ「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」の舞台版。TVアニメでシリーズ構成・脚本を担当する岸本卓が舞台オリジナルの脚本を執筆する。

「富豪刑事 Balance:UNLIMITED The STAGE」

期間：2020年10月2日（金）～10月11日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル クラブeX

料金：1万2000円（特典ブロマイド付き / 全席指定）

スタッフ

原作：筒井康隆「富豪刑事」（新潮文庫刊） / アニメ「富豪刑事Balance:UNLIMITED」

脚本：岸本卓

演出：西田大輔

キャスト

神戸大助：糸川耀士郎

加藤春：菊池修司

宮城友輔：瀬戸祐介

神戸鈴江：立道梨緒奈

星野涼：坪倉康晴

亀井新之助：松島勇之介

室井敏：堂本翔平

清水幸宏：すわいつ郎

湯本鉄平：真壁勇樹

佐伯まほろ：森田涼花

坂守信雄：窪寺昭

守山秋文：山本一慶

アンサンブル：本間健太、書川勇輝、藤田峻輔、綿貫志信、和田啓汰、市川絵美

(c)筒井康隆・新潮社／伊藤智彦・神戸財閥 (c)神戸財閥ステージプロジェクト