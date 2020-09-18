藤崎竜「封神演義」を原作とした舞台「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲（プレリュード）‐」より、14人のキャラクタービジュアルが一挙公開された。
10月23日から11月2日に東京・品川プリンスホテル ステラボール、11月6日から8日にかけて大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演される同公演。今回、橋本祥平演じる太公望、安里勇哉演じる楊ゼン、輝山立演じるナタク、太田将熙演じる黄天化、宮本弘佑演じる武吉、宮川智之演じる黄飛虎、荒木健太朗演じる太乙真人、石田安奈演じる妲己、長江崚行演じる殷郊、田口司演じる殷洪、松井健太演じる姫発、大平峻也演じる申公豹、平野良演じる趙公明、畠中洋演じる聞仲のキャラクタービジュアルがお目見えした。
また本日9月18日18時より、チケットのプレイガイド先行受付がスタート。チケットは特典付きで、キャスト14人による舞台の裏側や稽古の様子などのトークが楽しめる「オールキャスト集合！封神会議」限定配信シリアルコードと、未公開のキャラクタービジュアルを使用した会場限定のメモリアルポストカードが用意された。
「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲‐」
公演日程
期間：2020年10月23（金）～11月2日（月）
会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール
期間：2020年11月6日（金）～11月8日（日）
会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
スタッフ
脚本：葛木英
演出：吉谷光太郎
音楽：tak
音楽監督・歌唱指導：水野里香
振付：MAMORU
アクション監督：奥住英明（T.P.O. office）
美術：松本わかこ
照明：吉川ひろ子
音響：山本浩一
衣裳：新朋子（COMO Inc. ）
ヘアメイク：西村裕司（earch）
演出助手：國重直也
舞台監督：松下清永
宣伝美術：DAIGO
宣伝写真：岩崎真平
キャスト
太公望：橋本祥平
楊ゼン：安里勇哉
ナタク：輝山立
黄天化：太田将熙
武吉：宮本弘佑
黄飛虎：宮川智之
太乙真人：荒木健太朗
四不象（操演）：吉原秀幸
妲己：石田安奈
殷郊：長江崚行
殷洪：田口司
姫発：松井健太
申公豹：大平峻也
趙公明：平野良
聞仲：畠中洋
アンサンブル：佐藤優次、山崎翔太、浅川文也、千大佑、平澤佑樹、安久真修、熊田愛里、若松春奈
※ナタクのナは口へんに那、タクは口へんに託のつくり、楊ゼンのゼンは晋の旧字体に戈、山崎翔太の崎は立つ崎が正式表記。
(c)安能務・藤崎竜/集英社 (c)「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲‐」製作委員会