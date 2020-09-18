藤崎竜「封神演義」を原作とした舞台「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲（プレリュード）‐」より、14人のキャラクタービジュアルが一挙公開された。

10月23日から11月2日に東京・品川プリンスホテル ステラボール、11月6日から8日にかけて大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて上演される同公演。今回、橋本祥平演じる太公望、安里勇哉演じる楊ゼン、輝山立演じるナタク、太田将熙演じる黄天化、宮本弘佑演じる武吉、宮川智之演じる黄飛虎、荒木健太朗演じる太乙真人、石田安奈演じる妲己、長江崚行演じる殷郊、田口司演じる殷洪、松井健太演じる姫発、大平峻也演じる申公豹、平野良演じる趙公明、畠中洋演じる聞仲のキャラクタービジュアルがお目見えした。

また本日9月18日18時より、チケットのプレイガイド先行受付がスタート。チケットは特典付きで、キャスト14人による舞台の裏側や稽古の様子などのトークが楽しめる「オールキャスト集合！封神会議」限定配信シリアルコードと、未公開のキャラクタービジュアルを使用した会場限定のメモリアルポストカードが用意された。

「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲‐」

公演日程

期間：2020年10月23（金）～11月2日（月）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール



期間：2020年11月6日（金）～11月8日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

スタッフ

脚本：葛木英

演出：吉谷光太郎

音楽：tak

音楽監督・歌唱指導：水野里香

振付：MAMORU

アクション監督：奥住英明（T.P.O. office）

美術：松本わかこ

照明：吉川ひろ子

音響：山本浩一

衣裳：新朋子（COMO Inc. ）

ヘアメイク：西村裕司（earch）

演出助手：國重直也

舞台監督：松下清永

宣伝美術：DAIGO

宣伝写真：岩崎真平

キャスト

太公望：橋本祥平

楊ゼン：安里勇哉

ナタク：輝山立

黄天化：太田将熙

武吉：宮本弘佑

黄飛虎：宮川智之

太乙真人：荒木健太朗

四不象（操演）：吉原秀幸

妲己：石田安奈

殷郊：長江崚行

殷洪：田口司

姫発：松井健太

申公豹：大平峻也

趙公明：平野良

聞仲：畠中洋



アンサンブル：佐藤優次、山崎翔太、浅川文也、千大佑、平澤佑樹、安久真修、熊田愛里、若松春奈

※ナタクのナは口へんに那、タクは口へんに託のつくり、楊ゼンのゼンは晋の旧字体に戈、山崎翔太の崎は立つ崎が正式表記。

(c)安能務・藤崎竜/集英社 (c)「ミュージカル封神演義‐開戦の前奏曲‐」製作委員会