9月26日22時よりABEMAにて独占配信される「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のレギュラー番組「ヒプノシスマイク ～Division Variety Battle＠ABEMA～」の、最新キービジュアルが公開された。
「ヒプノシスマイク ～Division Variety Battle＠ABEMA～」は、6ディビジョンのメンバーがそれぞれ登場し、バラエティーという新たなジャンルでディビジョンバトルを繰り広げる番組。初回放送には、イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!・山田一郎役の木村昴、山田二郎役の石谷春貴、山田三郎役の天崎滉平、オオサカ・ディビジョンどついたれ本舗・白膠木簓役の岩崎諒太、躑躅森盧笙役の河西健吾、天谷奴零役の黒田崇矢が出演する。
番組では「ヒプノシスマイク」の世界観にちなんだコーナーを展開。「リズムで刻む言葉の刃 ケンカ川柳Battle」では、今回出演していないディビジョンメンバーからの川柳お題で対決、「超難問の愛の試練！ディビジョンプレッシャーQ」では難問のご当地クイズなどで2ディビジョンが対決する。そのほか「ヒプノシスマイク」に関する最新情報も届けられる。
「ヒプノシスマイク ～Division Variety Battle＠ABEMA～」
配信日時：2020年9月26日（土）22:00～23:00
配信チャンネル：SPECIAL2チャンネル、ABEMAアニメ2チャンネル
出演者：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢