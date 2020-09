「ZOZOTOWN」がブランド・アーティスト12組とコラボ 24時間毎にスペシャルアイテム入れ替わる「24HOURS」開催

ZOZOは9月18日、ファッション通販サイト 「ZOZOTOWN」において、今推したいブランドやアーティスト12組とコラボレーションし、24時間毎にスペシャルアイテムが入れ替わる特別企画「24HOURS」の第2弾を開催すると発表。販売の開始に先がけて特設サイトし、コラボに参加したブランドやアーティストの対談やインタビューの公開を開始した。「24HOURS」の開催期間は、9月23〜27日。



【「24HOURS」第2弾の主な販売アイテムをチェック】



特別企画「24HOURS」の第2弾となる今回は、「Youth Loser×Dickies」の別注ジャケットや、「MILKBOYTOYS」の限定ソフビセット、バーチャルデザイナーであるASU氏が手がけるNOWEARと元CHRISTIAN DADAのデザイナーである森川マサノリ氏とのコラボアイテムなど、今までにないスペシャルなアイテムを取り揃えているという。



「Youth Loser×Dickies」の別注ジャケットは、「Dickies」の定番「EISENHOWER JACKET」に「Youth Loser」オリジナルのロゴデザインをプリント。裏地には、今回のコラボのために作られた「Youth Loser」と「Dickies」のダブルネームロゴがデザインされており、カラーはブラック×グリーン、ブラウン×イエローの2パターンを販売(各2万6400円/税込)。





Youth Loser×Dickiesのアイテム



「MILKBOY」が手がける大人気トイブランド「MILKBOYTOYS」からは、初のピンクカラーソフビとTシャツが一緒になった「The Rolly Coasters ソフビプレイセット」を35セット限定で販売(2万2000円/税込)。その他にもこだわりのコラボアイテムがラインアップするという。





LAND by MILKBOYのアイテム



販売開始に先がけオープンした特設サイトでは、貴重なコラボを実現したブランド間の対談や、今回の企画のために制作した特別なアイテムへの想いなどをブランドやアーティストが語ったコンテンツなどの特別コンテンツを公開。公開コンテンツは、24時間ごとに入れ替わり、各ブランドによるコンテンツは販売開始までに2回ずつ特設サイトに登場するという。





【販売スケジュール】

■9月18日(金)00:00~23:59 Youth Loser×Dickies①/SHINYA①

■9月19日(土)00:00~23:59 RECOUTURE①/MASANORI MORIKAWA×NOWEAR①

■9月20日(日)00:00~23:59 soduk×NANGA①/nana-nana×edenworks①

■9月21日(月)00:00~23:59 Youth Loser×Dickies②/SHINYA②/RECOUTURE②

■9月22日(火)00:00~23:59 MASANORI MORIKAWA×NOWEAR②/soduk×NANGA②/nana-nana×edenworks②

■9月23日(水)00:00~23:59 Youth Loser×Dickies/LAND by MILKBOY

■9月24日(木)00:00~23:59 SHINYA/un by Tomoyo Yoshida/RECOUTURE

■9月25日(金)00:00~23:59 STOF/illustrator x illustrator ×ZOZO/MASANORI MORIKAWA×NOWEAR

■9月26日(土)00:00~23:59 soduk×NANGA/rurumu:

■9月27日(日)00:00~23:59 CHALLENGER/nana-nana×edenworks





「24HOURS」

https://zozo.jp/24hours/