「機動警察パトレイバー the Movie」「東京ゴッドファーザーズ」などの劇場アニメ作品が、10月9日から15日にかけて愛知・109シネマズ名古屋にて開催の第6回「爆音映画祭 in 109シネマズ名古屋」にて上映される。

爆音映画祭は、「映画を音で、もっと楽しもう!」というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模な音響機器をセッティングし、大音量で映画を上映するイベント。第6回となる今回は、爆音映画祭初登場となる「機動警察パトレイバー the Movie」をはじめ、没後10年となる今敏の監督作から「パプリカ」と、こちらも爆音映画祭初登場の「東京ゴッドファーザーズ」、さらに「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」「ガールズ&パンツァー 劇場版」「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」、前日譚付きでの上映となる「プロメア」といった幅広いジャンル・年代の作品が集められた。

そのほか上映作品には、「僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46」「3年目のデビュー」などのドキュメンタリー映画や、THE YELLOW MONKEY、RADWIMPS、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTの音楽ライブ映像作品もラインナップされている。チケットは109シネマズ名古屋の公式サイトにて、9月30日24時に発売。残席がある場合のみ、10月1日の劇場オープン時より窓口でも販売される。

第6回「爆音映画祭 in 109シネマズ名古屋」

会場:愛知県 109シネマズ名古屋

期間:2020年10月9日(金)~15日(木)

上映作品

「僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46」

「3年目のデビュー」

「パンドラ ザ・イエロー・モンキー PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE」

「オトトキ DOCUMENTARY of THE YELLOW MONKEY」

「RADWIMPSのHESONOO Documentary Film」

「ミッシェル・ガン・エレファント “THEE MOVIE” -LAST HEAVEN 031011-」

「スウィング・キッズ」

「バーレスク」

「T-34 レジェンド・オブ・ウォー 最強ディレクターズ・カット版」

「機動警察パトレイバー the Movie」

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」

「パプリカ」

「東京ゴッドファーザーズ」

「プロメア-前日譚付き-」

「ガールズ&パンツァー 劇場版〈Blu-ray版〉」

「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」