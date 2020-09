ネクストブレイクアイドル6名が水着グラビアを披露、『SPA!』✕「TIF」アイドル頂上決戦が今年も開催

「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020」に出演するグループから選抜された6名のアイドルが9月29日(火)発売の『週刊SPA!』(10月6日号)で水着グラビアを披露する。



【写真】ネクストブレイクアイドル6名の水着グラビアカット



『週刊SPA!』と「TOKYO IDOL FESTIVAL」によるコラボ企画が3回目となる今年も開催される。10月2日 (金) 3日(土) 4日(日)に、オンラインで開催される世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020」に出演する、6組のアイドルグループから6名の選抜メンバーが水着姿で『週刊SPA!』に集結する。



同号には、投票券がついており、その投票数でバトルを開催。優勝者が所属するグループには、グループでの表紙出演権、巻頭インタビューへの登場権がプレゼントされる。



参加するのは、アンスリュームの月埜ヒスイ、転校少女*の松井さやか、FES☆TIVEの土光瑠璃子、Lily of the valleyの宮丸くるみ、lyrical schoolのyuu、LinQの金子みゆの6名。LinQの金子みゆは今回が初の水着グラビアとなる。



【参加者コメント】

▽アンスリューム/月埜ヒスイ

『週刊SPA!』さんに初めて出させていただきました。暑い中頑張って撮影したので、ぜひ沢山投票お願いします!



▽転校少女* /松井さやか

ステイホーム中に、ダイエット大成功しました! 是非応援よろしくお願いし…松井さやか(笑)!



▽FES☆TIVE/土光瑠璃子

私の腹筋を、沢山の人に見ていただきたいです! よろしくお願いします!!



▽Lily of the valley 宮丸くるみ

初『SPA!』さんという事で、たこ焼き100個ぐらい食べるほどの気合で、撮影頑張りました! では最後にみんないきますよ!“なんでやねーん”



▽lyrical school/yuu

撮影頑張りました! みなさん投票よろしくお願いします!!



▽LinQ/金子みゆ

17歳 LinQの金子みゆです! グラビア初挑戦しました! みなさん応援よろしくお願いします!! そしてTIFのステージも絶対見てね。



