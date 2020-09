JR西日本主要駅にどこでもドア出現！　映画ドラえもんキャンペーン

JR西日本は、大ヒット上映中の『映画ドラえもん のび太の新恐竜』と、映画『STAND BY ME ドラえもん 2』(公開日未定)とのタイアップ企画「映画ドラえもん公開記念”どこでもドアで、どこいこう。”キャンペーン」を実施する。



『映画ドラえもん のび太の新恐竜』は、現在上映中のドラえもん映画。のび太が見つけた1つの化石から生まれた、双子の新種の恐竜、キューとミュー。成長した彼らを元の時代に戻すため、白堊紀での冒険が始まる。



そして『STAND BY ME ドラえもん 2』はドラえもんの最新3DCG映画。のび太としずかちゃんの結婚と、のび太のお婆ちゃんのエピソードがリンクする、過去、現在、そして未来を舞台にした涙と絆の物語だ。



今回のタイアップキャンペーンでは、ドラえもんのひみつ道具「どこでもドア」をモチーフにした様々なコンテンツが用意されている。

新幹線、特急列車を含むJR西日本全線が2日間乗り放題または、JR西日本・九州・四国全線が3日間乗り放題になる「どこでもドアきっぷ」の発売に加え、主要駅にはフォトスポットとして「どこでもドア」が登場。

また、特設サイトから「どこでもドア」のイラストをダウンロードし、おえかきをしてSNS で応募した方から抽選で51名にドラえもんグッズが当たるおえかきチャレンジ企画も開催。

さらに大阪環状線では、『STAND BY ME ドラえもん 2』が車内広告をジャックする。



「映画ドラえもん公開記念”どこでもドアで、どこいこう。”キャンペーン」は、2020年10月1日(木)から2021年1月31日(日)までの実施となる。



(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2020

(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners