高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた映画「HiGH&LOW THE WORST」のその後を描く 新作スピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」が、11月19日より日本テレビ系列にて放送される。

2019年10月4日に公開された映画「HiGH&LOW THE WORST」は、SWORD地区の“O”にあたる鬼邪高校と、戸亜留市にある幹部以外全員スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の生徒たちの熱い戦いを描く物語。高橋が初の映画脚本を手がけ、鬼邪高の番長・村山役の山田裕貴、鬼邪高を揺るがす転入生・楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、鳳仙の頭・佐智雄役の志尊淳といった顔ぶれが出演し、話題を集めた。

スピンオフドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」は、同作に登場した希望ヶ丘団地の幼馴染6人のその後の世界を描くストーリー。川村演じる天真爛漫なムードメーカー・楓士雄、白洲迅演じる頭がよく常に成績トップの誠司、中務裕太と小森隼(ともにGENERATIONS from EXILE TRIBE)演じる喧嘩上等で荒っぽいオロチ兄弟こと真也と正也、富田望生演じるお転婆で勝ち気なマドカ、矢野聖人演じる内気な新太の6人が、10年前の誠司の誕生日に埋めたタイムカプセルを開けるため、団地近くの公園に集まったことから物語が展開していく。監督は「HiGH&LOW」シリーズを手がけた久保茂昭、平沼紀久、上條大輔、脚本は高橋らが担当し、全6話で放送される。

また「HiGH&LOW THE WORST」は、9月20日からHuluとNetflixにて配信開始。同日よりNetflixでは世界62の国と地域で、「HiGH&LOW」シリーズ全7作を一斉配信する。

EXILE HIRO(企画プロデュース)コメント

2016年から始動した「HiGH&LOW」プロジェクトですが、これまで楽曲、映画、ドラマ、MV、ドームツアー、ゲーム、コミックなど……、音楽と映像の融合をこれまでにない発想で新しいエンタテインメントとして創造してきました。

昨年には、僕も昔から大好きな作品「クローズ」「WORST」を手掛ける高橋ヒロシ先生とタッグを組み、「WORST」の世界観と「HiGH&LOW」の世界観が生み出した「HiGH&LOW THE WORST」が公開され、また新たな挑戦に臨むことができました。

そして、2020年。「HiGH&LOW THE WORST」のその後の世界を描く、新作スピンオフドラマを高橋ヒロシ先生を筆頭に制作し、満を持して皆さんにお届けすることができます。

新たな「HiGH&LOW THE WORST」の世界、そして作品の中で描かれる仲間との友情や絆を楽しみにしていただければと思います。

また、「HiGH&LOW」シリーズがNetflixを通じて国内のみならず全世界にも配信されるので、世界中の方がLDHのエンタテインメントに触れる機会があることにとてもワクワクしています。

今後もリアルとファンタジーを追求し、「HiGH&LOW」シリーズは様々な展開をみせていきますので、引き続き期待していてください!

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」全6話

開始日時:2020年11月19日(木)24:59~25:29

放送局:日本テレビおよび系列局

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭、平沼紀久、上條大輔

プロデューサー:植野浩之

脚本:高橋ヒロシ、平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓、上條大輔

企画制作:HI-AX

制作プロダクション:サルベージ

出演:川村壱馬、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人

「HiGH&LOW」シリーズ全7作配信

配信開始日:2020年9月20日

プラットフォーム:Hulu、Netflix

ラインナップ

映画「ROAD TO HiGH&LOW」(2016年)

映画「HiGH&LOW THE MOVIE」(2016年)

映画「HiGH&LOW THE RED RAIN」(2016年)

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」(2017年)

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」(2017年)

映画「DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW」(2018年)

映画「HiGH&LOW THE WORST」(2019年)

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。