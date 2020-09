昨年末に結成30周年を迎えたロックバンド「THE YELLOW MONKEY」がWOWOWで6カ月連続で特集される。

特集のタイトルは「6カ月連続特集!THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary WOWOWスペシャル」。WOWOWプライムで11月3日午後2時半からミュージックビデオなどからバンドの歴史に迫る事前番組「生中継直前!THE YELLOW MONKEY 30th Anniversary WOWOW Special -Prologue-」を放送し、同日午後5時55分から、当初4月に予定していた東京ドーム公演を生中継する。

そのほか12月は、2012年放送の特番を再編集した「HISTORY OF THE YELLOW MONKEY 2020」、2021年1月は、メンバーのインタビューやライブ密着映像で構成されるドキュメンタリー「DOCUMENT OF THE YELLOW MONKEY」が放送予定。同年2月は、バンド史上最多本数となった1998~99年のツアー最終日のWOWOW Edition、同年3月は、2016年7月10日のさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)公演の2日目の模様、同年4月は、歴代ミュージックビデオの一挙放送をラインアップしている。