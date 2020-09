【PS5】『スパイダーマン』『ダークソウル』などゲーム4タイトルを公開！

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)は、2020年11月12日(木)発売予定PlayStation(R)5(PS5)用ソフトウェア『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』、『Demons Souls』、『Destruction AllStars』、『リビッツ!ビッグ・アドベンチャー』について、詳細情報を公開、日本国内において9月18日(金)よりパッケージ版予約を順次開始する。



『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』

新スパイダーマン、マイルズ・モラレスとなって活躍しよう。

新たなパワーを身につけて、スパイダーマンとして自分の道を切り開け。



◆プレイ人数:1人



『Marvel's Spider-Man』シリーズ最新作が登場! 高校生になったマイルズ・モラレスは引っ越し先での新しい生活に順応しながら、ピーター・パーカーに導かれて、もう一人のスパイダーマンとしての道を歩み始める。だが、強大な力のぶつかり合いで自分の街が危機にさらされたとき、ヒーローを志す若者は、大いなる力には、大いなる責任も伴うことを知る。

マーベル世界のニューヨークを救うため、マイルズはスパイダーマンのスーツに身を包み、真のスパイダーマンにならねばならない。



■『Marvel's Spider-Man Remastered』が付属するUltimate Editionも発売する。

本作ではStandard Editionの他、「摩天楼は眠らない」として発売された追加ストーリー3部作もすべて収録した『Marvel's Spider-Man Remastered』が付属するUltimate Editionを発売する。



■本作の注目ポイント

<マイルズ・モラレスの成長>

マイルズ・モラレスには、ピーター・パーカーとは異なる新たなパワーが発現! 生体電気によるヴェノム・ブラストや、隠密に最適なカモフラージュを使いこなそう。ウェブ・スイング後のアクロバットやガジェット、スキルも大充実。



<パワーをめぐる争い>

マーベル世界のニューヨークをめぐる争いが勃発! 傲慢なエネルギー企業とハイテクで武装した犯罪グループが支配権をめぐって抗争する。戦いの中心であるハーレム地区へ引っ越したマイルズは、ヒーローであることの代償を学び、多くの人々を救うために何を犠牲にするのかを決めなければならない。



<活気に満ちたオープンワールド>

マイルズの新たな地元は、活気に満ちた、にぎやかな街。雪景色に覆われた通りを飛びまわろう。犯罪との戦いとプライベートとの区別が無くなっていく中で、マイルズは、本当に信頼できるのは誰か、”自分の街”とは何かを見出していく。



■圧倒的なビジュアルや新機能を体感できる、PS5ならではの特徴

<圧倒的なビジュアル>

美しい4KとHDRで描かれるマーベル世界のニューヨークへ『Marvels Spider-Man: Miles Morales』で旅しよう。 レイトレーシングによる建物の反射や、さらに進化した光彩や影の表現、精細なキャラクターを体感しよう。パフォーマンスモードを選べば60fpsで滑らかなスパイダーマンのユニバースを楽しめる。



<高速のローディング>

『Marvels Spider-Man: Miles Morales』では超高速SSDによる高速ローディングを実現。ほぼ瞬時に行われるロードでストレスなくマーベル世界のニューヨークを飛びまわろう。



<アダプティブトリガー>

DualSense(TM) ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーで、スパイダーマンがウェブを発射する感覚が指先に伝わる。



<ハプティックフィードバック>

マイルズが放つパンチやウェブ、ヴェノム・ブラストを自らの手で体感できる。DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックならではの没入感を楽しもう。



<Tempest 3Dオーディオ>

街が生み出す音が耳に流れ込んでくる。『Marvel's Spider-Man: Miles Morales』の3Dオーディオは、屋上から街路まで周囲のあらゆる場所の音がしっかりと聞こえる。マーベル世界のニューヨークの息吹を感じられるサウンドで、スパイダーマンらしい大迫力の瞬間を味わえるのがPS5のTempest 3Dオーディオ技術。



【PlayStation5用】

■Blu-ray Disc版

・Standard Edition希望小売価格:5,900円+税

・Ultimate Edition希望小売価格:7,900円+税

【PlayStation4用】

■Blu-ray Disc版

・Standard Edition希望小売価格:5,900円+税

※ダウンロード版の詳細は後日、改めてご案内いたします。



(C)2020 MARVEL (C)Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.



『Demons Souls』



フルリメイクによって蘇ったアクションRPGの金字塔『Demon's Souls』。

重厚なダークファンタジーの世界を舞台に、凶悪なデーモンとの戦いや”魂(ソウル)”の謎に挑め。



◆プレイ人数:オフライン1人、オンライン最大人数未定



PlayStation往年の名作『Demons Souls』がJAPAN StudioとBluepoint Gamesによりフルリメイクで登場。かつて本作を体験したプレイヤーも初めて体験するプレイヤーも、圧倒的な表現力とパフォーマンスで蘇った重厚なダークファンタジーの世界を舞台に、亡国ボーレタリアに潜む凶悪なデーモンを相手に、禁忌の業”魂(ソウル)”の謎に挑む。



■本作の注目ポイント

<”魂(ソウル)”の謎に挑め>

「原点回帰」をコンセプトにゲーム本来の楽しさである「チャレンジ」「発見」「達成感」を徹底追及した『Demons Souls』をフルリメイク。 圧倒的なパフォーマンスとグラフィックで亡国ボーレタリアの地が蘇る。



<凶悪なデーモンに挑め>

かつて繁栄を極めた北の王国ボーレタリアは色の無い濃霧に覆われ、デーモンたちとソウルに飢えた亡者だけが彷徨う亡国と成り果てた。凶悪なデーモンたちに挑み”魂(ソウル)”の謎を解き明かそう。



<己を磨き、戦う術を熟知せよ>

多様な近接武器や、弓や魔法による攻撃に習熟し、プレイスキルを磨き上げよう。ただし、敵との間合いや防御、回避などの多彩なアクションや、スタミナの消費に注意を払わなければ、やみくもにソウルを失うことになるだろう。手強い敵との死闘を繰り返し、発見と成長に繋げよう。



<刺激をもたらす独自のオンライン>

オンラインマルチプレイでは、プレイヤー同士が協力して凶悪なデーモンに挑む「協力」プレイと、プレイヤー同士が敵対して対戦する「敵対」プレイが可能。また他のプレイヤーが書き残した「メッセージ」や、死に様を再現する「血痕システム」など、世界中のプレイヤー同士が緩やかに繋がり冒険の情報を共有することも可能。

※オンラインマルチプレイにはインターネット接続とPlayStation®Plusへの加入(有料)が必要です。



■圧倒的なビジュアルや新機能を体感できる、PS5ならではの特徴

<圧倒的なビジュアル>

重厚なダークファンタジーの世界がPS5の美しい映像表現によって蘇る。『Demons Souls』では映像表現を優先したシネマティックと、フレームレートを優先したパフォーマンスの2つのビジュアルモードを搭載し、どちらのモードでプレイするか選択することが可能。



<高速のローディング>

『Demons Souls』は超高速SSDにより圧倒的な速度でデータを読み込むことで、リトライする際もすぐにゲームプレイに戻って再挑戦が可能に。



<ハプティックフィードバック>

ハプティックフィードバックの力で、『Demons Souls』の戦闘はよりリアルで、ダークで、一撃の重みがさらに大きく感じられることに。鉄と鉄とのぶつかり合う感覚はもちろん、巨大なデーモンの攻撃を防いだ際の衝撃や、魔法や奇跡を使用する際のエネルギーをその手で感じよう。



<Tempest 3Dオーディオ>

没入感あふれる3Dオーディオが作品のリアリティや探索の緊張感をリアルに表現し、同時にプレイヤーの感情をも高める演出を楽しめる。背後から忍び寄る敵の音、プレイヤーに放たれた火球や矢の方向や距離感を立体的に感じ取ることも。



■Blu-ray Disc版

希望小売価格:7,900円+税

※ダウンロード版の詳細は後日、改めてご案内いたします。



(C)Sony Interactive Entertainment Inc.



『Destruction AllStars』



ドライビングテクニックとパルクールでライバルたちを破壊せよ!『Destruction AllStars』、登場!



”スター”がマシンで大暴れ!

観客が叫び、エンジンが唸り、鋼鉄がぶつかり合う―――世界的ドライビングイベント『デストラクション・オールスターズ』開幕!

ドライビングテクニックとパルクール、そして自分だけのヒーローマシンと特殊スキルを駆使して乱戦の頂点に立て!



◆プレイ人数:オフライン1人、オンライン最大16人



■本作の注目ポイント

<”オールスター”の一員となれ>

ヒーロー、カリスマ、インフルエンサー……世界から集まった”オールスター”と呼ばれる恐れ知らずの16名が、破壊の限りを尽くして世界王者の座を目指し競い合う。 いずれも大暴れが生業のスター級選手。世界にその名を轟かせる存在たちだ。 それぞれの”オールスター”がもつアビリティを駆使し、自分だけのプレイスタイルと戦略を生み出そう。スピードやパワーや身軽さを武器にライバルを撃破し、強力なスキルとパルクールで攻撃をかわせ。新しいマシンに乗り換えたり、疾走する敵のマシンに飛び移って乗っ取ることも可能だ。



<マシンを制御し、破壊をもたらせ>

マシンの操縦はもちろん、マシンを降りてアリーナを縦横無尽に駆け回ることも可能。パルクールアクションで敵のマシンを避けたり、奪ったり、スキルを使って迫りくる猛攻に対抗せよ。オールスターはそれぞれゲームの流れをひっくり返すパワーをもった独自のヒーローマシンを所有している。派手に暴れてヒーローマシンを呼び出す準備が整ったら、アリーナを揺るがすようなド派手な特殊スキルを発動しよう。



<乱戦に勝利せよ>

スターたちはいずれも卓越したスキルと正確無比なタイミング、そして狡猾な戦術を用いて頂点を目指してきた恐れ知らずの強者揃い。 勝負の種類ごとに独自の目標が設定されており、持ち前のエネルギー、インパクト、スピード、パワーを駆使してターゲットを破壊しなければならない。



■Blu-ray Disc版

希望小売価格:7,900円+税

※ダウンロード版の詳細は後日、改めてご案内いたします。



(C)Sony Interactive Entertainment Europe Ltd. Developed by Lucid Games Limited.



『リビッツ!ビッグ・アドベンチャー』



リビッツと一緒にビッグな3Dアクションへ旅立とう!



おかえり、リビッツ!

あの「リトルビッグプラネット」シリーズの主人公、リビッツが戻ってきた!

3Dアクションゲームとして生まれ変わった今作は大人も子どもも一緒に楽しめる仕掛けがいっぱい。

PS5の新機能を楽しみながら、キュートなクラフトワールドを冒険しよう。



◆プレイ人数:オフライン4人、オンライン最大4人



■本作の注目ポイント

<クラフトワールドのピンチを救え!>

混沌と恐怖から生まれたワルいヤツ、ヴェックス。世界をめちゃくちゃにする「ヒックリカエラー」を作らせるためにリビッツの仲間を一人残らず連れ去っちゃった!世にも恐ろしい「ヒックリカエラー」が完成すれば、創造力と夢がいっぱい詰まったクラフトワールドは悪夢のような荒地に変わってしまう。これは世界の大ピンチ!



<ビックリ・ドッキリ・ワクワクの冒険へお友だちと一緒にレッツゴー!>

冒険の舞台は、雪まみれの山、鳥が歌うジャングル、海の底の王国、さらには宇宙まで。新しく加わったパワーアップアイテムを駆使して3Dのステージを遊び回ろう。シングルプレイはもちろん、お友だちと一緒にマルチプレイだって楽しめる!



■圧倒的なビジュアルや新機能を体感できる、PS5ならではの特徴

<高速ローディング>

PS5の高速SSDで、ローディングを気にすることなく他のプレイヤーと一緒にいろんなステージを駆け回ろう。



<ハプティックフィードバック>

毛糸でできた地面をはじめ、ステージの素材は多種多様。素材によって変わるフィードバックを感じてみよう。



<Tempest 3Dオーディオ>

まるでクラフトワールドにいるかのような臨場感溢れるサウンドを楽しもう。



【PlayStation5用】

■Blu-ray Disc版

希望小売価格:6,900円+税

【PlayStation4用】

■Blu-ray Disc版

・通常版希望小売価格:6,900円+税

※ダウンロード版の詳細は後日、改めてご案内いたします。



(C)Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Sumo Digital