ミュージシャンの氷室京介さんの特集「KYOSUKE HIMURO 60th Anniversary WOWOWスペシャル」が、10月7日から3カ月にわたってWOWOWで放送されることが9月17日、分かった。10月7日は氷室さんの60歳の誕生日で、10月は3日連続で特別番組が放送される。

10月は、過去のライブ映像とミュージックビデオ(MV)で35年間をひも解く特別番組「氷室京介 WOWOW SPECIAL 2020 ~HISTORY OF BOOWY TO KYOSUKE HIMURO~」を7日午後3時半からWOWOWプライムで、2016年に開催した4大ドームツアー「KYOSUKEHIMURO LAST GIGS」のバックステージに密着したドキュメンタリー「氷室京介 WOWOW SPECIAL ~DOCUMENT OF LAST GIGS~」を8日午後6時半からWOWOWライブで、氷室さんの最後のステージ「氷室京介 WOWOW SPECIAL ~LAST GIGS AT TOKYO DOME~」を9日午後5時半からWOWOWライブで放送する。