茨城で『弱虫ペダル』新モデルイベント！　デジタルスタンプラリー開催

日本最大級の体験型サイクリングリゾート『PLAYatre TSUCHIURA』にて、新型コロナウイルス感染拡大により、甚大な被害を受けている県内観光地の活力を取り戻すべく、 つくば霞ヶ浦りんりんロードをフィールドとした『弱虫ペダル デジタルスタンプラリーウォーク&ライド in 茨城』が2020年9月18日(金)より開催することが決定した。



ARを活用したこのイベントは、サイクリストや観光客がスマートフォンを使用して、いつでも気軽に周遊が楽しめる「3密」を回避できるアクティビティだ。

ナショナルサイクルルート「つくば霞ヶ浦りんりんロード」をはじめ、魅力がたくさんの茨城をスマートフォンをもって周遊すると、オリジナルクリアファイルやARフォトフレームが貰えるほか、抽選でロードバイクなどサイクリストにもアツイ豪華賞品がゲットできる。

プレイアトレ土浦にはフォトスポットや等身大パネルなども登場するので、記念写真を撮影したり、SNSに写真をアップしたりする楽しみもある。



デジタルスタンプラリーでスタンプを5つ集めると、プレイアトレ土浦1Fル・サイクにて、先着5000名様にオリジナルクリアファイルもプレゼントされる。

さらにスタンプを10個集めると、サイクリングウェアが抽選で5名様にプレゼント!

スタンプラリーで豪華賞品をゲットするチャンスをお見逃しなく。



また、同期間に、茨城県南エリアを中心に『WELCOME TSUCHIURA PROJECT Ride&Trip』と題した、大型誘客イベントも多数開催する予定とのこと。

本イベントは茨城県の観光資源や自然を活かした、サイクリングやキャンプ、アウトドアイベントを中心に、ヴァーチャルと リアルを融合させた、「withコロナ」期における新たなイベントモデルに取り組む予定。詳細は後日発表とのことなので、情報を待ちたい。



なお、イベント開催にあたっては、自治体および関係団体のガイドラインに則り、政府が公表した「新しい生活様式」の実践と、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた取組みを徹底していくそうなので、ご時世に合わせ、かつ存分に楽しめるイベントとなりそうだ。



(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル04 制作委員会







【イベント情報】

弱虫ペダル デジタルスタンプラリーウォーク&ライド in 茨城

開催日:2020年9月18日(金)~11月30日(月)

場所:プレイアトレ土浦をはじめとした茨城県内各スポット



◆TVアニメ『弱虫ペダル』のキャラクターと共に、茨城県内エリアを周遊しよう!

対象ショップをご利用いただくとオリジナルグッズが貰えるチャンスも。



◆スタンプでプレゼントがもらえるチャンス!

交換場所:プレイアトレ土浦1F ル・サイク

※なくなり次第終了



サイクリングウェアのデザインやサイズは当選された方にご案内。



◆プレイアトレ土浦対象ショップでイベント開催

プレイアトレ土浦の対象ショップで1会計につき、500円(税込)以上お買い上げで、オリジナルコースターを1 枚プレゼント!

※全15種のランダム配布、当日購入のみ、無くなり次第終了

対象ショップ:1F タリーズコーヒー(カフェ)、2F Nanairo Eat At Home!(レストラン)





(C)渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル04 制作委員会