「チェンソーマン」について語りたい！ 10代男子の推しキャラは?!

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月16日(水)の放送では、『これやってくれる生徒いませんか!? 逆電!!』と題し、リスナーがしてみたいことについて一緒にかなえる相手を募集しました。そのなかから、漫画「チェンソーマン」について語りたいという生徒の希望がかなった場面を紹介します。さかた校長:さまざまな生徒(リスナー)がいる「SCHOOL OF LOCK!」。今夜は、今、生徒にしてもらいたいことを学校掲示板に書いてもらい、実際にやってくれる生徒をその場で募集していく!さかた校長:もしもし! どんな生徒を募集しているの?リスナー1(15歳男性):僕は漫画が好きなので……「チェンソーマン」についてしゃべれる人と電話をつなぎたいです!さかた校長:「チェンソーマン」は週刊少年ジャンプでも人気の漫画だけど……ざっくり言うと、デビルハンターというか、世界中にはびこるデビルを主人公が倒していくみたいな……ざっくり言いすぎだけど(笑)。この漫画が好きなの?リスナー1:大好きで全巻持っています。さかた校長:ではこの「チェンソーマン」について、話せる生徒がいたのかいなかったのか……………………いたぞー!こもり教頭:さすがジャンプ(笑)。さかた校長:(2人目と電話をつなぎ)もしもし! 「チェンソーマン」好きなの?リスナー2(16歳男性):大好きです! 本誌で漫画が始まったときからずっと読んでいて、単行本も初版で全巻揃えています!こもり教頭:さすがやな~。さかた校長:じゃあここからは……ネタバレ注意で、“「チェンソーマン」愛”を話してくれ!リスナー1:もしもし! 誰推しですか?リスナー2:僕は姫野先輩が一番好きです。逆に誰推しですか?リスナー1:僕はアキ君が大好きです。リスナー2:僕も好きです!リスナー1:あとは吉田ヒロフミが……。リスナー2:あ~! わかります!!リスナー1:本誌は読んでいますか?リスナー2:読んでいます!リスナー1:本誌ではアキ君が…………ちょっとあったんですけど(笑)。こもり教頭:それはネタバレかもなぁ(笑)。さかた校長:俺は1巻しか読んでいないんだけど、お前らの愛は“本誌”と呼んでいることで伝わるよ(笑)。いろいろとキャラクターの名前が出てきたけど、もっと“愛”を語っていいよ!リスナー1:はい。じゃあ……これ言ってもいいかな? ラスボスって誰だと思いますか?!こもり教頭:予想だから、言っても大丈夫だよ(笑)。リスナー2:え~……う~ん……。こもり教頭:俺も本誌で読んでいるけど、その質問は迷うわ。リスナー2:やっぱり……マキマさんかな?リスナー1:あ~、僕は……マキマさんの後ろに誰かもう1人、強い悪魔がいるような気がしています。リスナー2:あ~……なるほど。さかた校長:今、本当に「チェンソーマン」が好きな人たちだけが、「うんうん」とうなずいている時間だけど……(笑)。さかた校長:どうだった?リスナー1:話せてよかったです!リスナー2:ありがとうございました!!・コロナ禍でライブに行けないので、コール&レスポンスがやりたい!・猫の鳴きまねで会話がしたい!・クレヨンしんちゃんのものまねで会話がしたい!・3ピースバンド・Cö shu Nieについて語りたい!・好きな女子に告白したいので、練習相手になってほしい!というリスナーが登場しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/