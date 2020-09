本日9月17日に配信リリースされたヤバイTシャツ屋さんの新曲「Give me the Tank-top」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Give me the Tank-top」は、ヤバTが9月30日にリリースするニューアルバム「You need the Tank-top」の収録曲。10月9日に発売されるヤバTとオーディオビジュアルブランド・AVIOTのコラボイヤホンのWeb CMに使用されている。MVの監督は、こやまたくや(G, Vo)の別名義・寿司くん。彼はこのMVについて「まだまだお家で過ごす時間が多いですが、いま出来る範囲でヤバTの音楽を全力で楽しんで欲しい!という想いで作りました! 常識を覆すオチにも注目してください」とコメントしている。