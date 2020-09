10月2日(金)~4日(日)に開催されるオンラインアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020」に日向坂46が出演することが決定した。

「TIFオンライン2020」は、東京・お台場 青海周辺エリアで行われる予定だったアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2020」が新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催見送りになったことを受けて実施されるオンラインフェス。日向坂46は3日間のうち、最終日の10月4日公演に登場する。チケット情報については「TIFオンライン2020」のオフィシャルサイトにて確認を。

TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020

2020年10月2日(金)

<出演者>

アイドルマスター シャイニーカラーズ(アンティーカ、ストレイライト) / アキシブproject / Appare! / アンスリューム / =LOVE / 犬山たまき / NMB48 / NGT48 / エレファンク庭 / 大阪☆春夏秋冬 / 開歌-かいか- / KATA☆CHU / ガチ恋ぽんぽこ / 煌めき☆アンフォレント / 銀河アリス / CY8ER / CYBERJAPAN DANCERS / GEMS COMPANY / 紫吹ふうか / 純情のアフィリア / 神使轟く、激情の如く。 / Sweet Alley / CYNHN / 宗谷いちか(あにまーれ) / Task have Fun / chuLa / 寺嶋由芙 / でんぱ組.inc / 東京女子流 / ときのそら / 22/7 / 虹のコンキスタドール / NEO JAPONISM / ∥ネコプラ∥ / ねもぺろ from でんぱ組.inc / 夏色まつり / ≠ME / ハロプロ研修生ユニット / PiXMiX / Pimm's / BEYOOOOONDS / フィロソフィーのダンス / BLACKNAZARENE / predia / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / meme tokyo. / メイビーME / MELLOW MELLOW / 夢咲楓&桜樹みりあ / ラストアイドル(1期生、2期生、2期生アンダー、TIF選抜) / Run Girls, Run! / リルネード / raymay / わーすた



2020年10月3日(土)

<出演者>

朝ノ姉妹ぷろじぇくと / AZKi / アップアップガールズ(仮) / 雨ヶ崎笑虹 / いぎなり東北産 / HKT48 / えくれあエクレット / SKE48 / STU48 / えのぐ / 大阪☆春夏秋冬 / 神楽めあ / キミのガールフレンド / 九州女子翼 / QUEENS / サンドリオン / 私立恵比寿中学 / 透色ドロップ / Task have Fun / tipToe. / Devil ANTHEM. / 天神子兎音(Kotone) / 東京女子流 / ときのそら / ナナランド / 26時のマスカレイド / 二丁目の魁カミングアウト / ∥ネコプラ∥ / ばってん少女隊 / 花鋏キョウ / Peel the Apple / HUETONE / ピンキーポップヘップバーン / フィロソフィーのダンス / FES☆TIVE / 風男塾 / predia / FlowFlow / BenjaminJasmine / マジカル・パンチライン / 星乃めあ / 真っ白なキャンバス / まねきケチャ / 眉村ちあき / ヤなことそっとミュート / ラストアイドル(1期生、2期生、2期生アンダー、TIF選抜) / lyrical school / LinQ / Luce Twinkle Wink☆



2020年10月4日(日)

<出演者>

アイドルカレッジ / Awww! / アップアップガールズ(仮) / アップアップガールズ(2) / amiinA / アメフラっシ / Ange☆Reve / =LOVE / ukka / STU48 / EMPiRE / 神宿 / カラフルスクリーム / CARRY LOOSE / クマリデパート / CROWN POP / GO TO THE BEDS / Jewel☆Ciel / 純情のアフィリア / SUPER☆GiRLS / 青春高校3年C組 / ZOC / DIALOGUE+ / たこやきレインボー / 超ときめき▽宣伝部 / 転校少女* / ときのそら / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 / 26時のマスカレイド / ≠ME / ばってん少女隊 / BudLaB / 花寄女子寮 / HoneyStrap / #ババババンビ / PARADISES / PANDAMIC / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / P-Loco / BiS / BiSH / 日向坂46 / FES☆TIVE / 富士葵 / 星街すいせい / B.O.L.T / 豆柴の大群 / 未完成リップスパークル / ミューコミ娘。 / 桃色革命 / ゆるめるモ! / 愛乙女☆DOLL / Lily of the valley / LinQ / Luce Twinkle Wink☆ / WAgg / わーすた



※AKB48、AKB48 Team 8、「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン 2020 from Bangkok」参加アクトの出演日は調節中。

※▽はハートマークが正式表記。