【PS5】11月12日（木）発売！明日から予約開始。価格は39,980円から

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)は、次世代コンソールゲーム機プレイステーション(R)5(PS5)を、日本、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、および韓国にて11月12日(木)より発売する。

さらに、11月19日(木)には欧州、中東、南米、アジア、南アフリカにおいても順次発売する。※1



PS5デジタル・エディションは希望小売価格39,980円/399.99ドル/399.99ユーロ、そしてUltra HD Blu-rayディスクドライブを備えたモデルは希望小売価格49,980円/499.99ドル/499.99ユーロで発売し、明日から順次、販売店にて予約を開始する。※2



PS5およびPS5デジタル・エディション両モデルともに、CPUと4Kの高精細グラフィックスを可能にするGPUが統合されたカスタムプロセッサ、ゲームのロード時間を過去のものにする超高速アクセスが可能なSSDと統合されたカスタムI/Oを搭載し、圧倒的な没入感を演出するDualSense ワイヤレスコントローラーと3Dオーディオ技術などにより、どちらのハードを選んでも全く同じゲーム体験を楽しむことができる。



また、周辺機器の価格についても以下のとおり決定した。



・DualSense ワイヤレスコントローラー(単品)

希望小売価格:6,980円/69.99ドル/69.99ユーロ

・PULSE 3Dワイヤレスヘッドセット

希望小売価格:9,980円/99.99ドル/99.99ユーロ

・HDカメラ

希望小売価格:5,980円/59.99ドル/59.99ユーロ

・メディアリモコン

希望小売価格:2,980円/29.99ドル/29.99ユーロ

・DualSense 充電スタンド

希望小売価格:2,980円/29.99ドル/29.99ユーロ



PS5対応ソフトウェアにおいても、複数新規タイトルが発表された。



 デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション[カプコン]

 FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)[スクウェア・エニックス]

 Five Nights at Freddys Security Breach[Steel Wool Studios and ScottGames]

 Hogwarts Legacy[Warner Bros. Games]

 ゴッド・オブ・ウォー 新作[サンタモニカスタジオ]



既に発表済みの『Marvels Spider-Man: Miles Morales』や『コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー』、『Demons Souls』などユニーク且つ豊富なタイトルが揃い、プレイステーション史上最高の充実したラインアップとなっている。PS5専用となるSIEワールドワイド・スタジオ(SIE WWS)のソフトウェアは、発売時において5,900円から7,900円の価格を予定している。



さらに、世代の移行期において、PlayStation(R)4(PS4)の巨大なコミュニティへのサポートを継続するため、一部のSIE WWSタイトルについてはPS4版の制作を並行して進める。『Marvels Spider-Man: Miles Morales』、『リビッツ!ビッグ・アドベンチャー』そして『Horizon Forbidden West』については、PS5の超高速SSDやDualSense ワイヤレスコントローラーの性能を活かした作りになっているが、PS4でも楽しめるように準備を進めており、PS5版の発売と同時にPS4版も発売する予定。これらのタイトルのPS4版を購入した場合、無料でPS5版にアップグレードすることが可能となる。※3



PlayStation(R)Plus加入者には、選りすぐりのPS4タイトルをPS5でダウンロード、そしてプレイすることができる、PlayStation Plusコレクション※4を発表した。PlayStation Plusコレクションでは、『バットマン:アーカム・ナイト』、『Bloodborne(ブラッドボーン)』、『Fallout 4』、『ゴッド・オブ・ウォー』、『モンスターハンター:ワールド』、『ペルソナ5』をはじめとする、PS4の世代を象徴するタイトルを楽しむことができる。



【PS5の写真や概要など>>>】



※1 各国・各地域の輸入規制などにより異なります。中華人民共和国での発売については後日ご案内予定です。

※2 北米および日本での価格は税抜き、欧州での価格は税込みです。

※3 パッケージ版からのアップグレードには、Ultra-Blu-rayディスクドライブ搭載のPS5本体が必要です。

※4 PlayStation Plusコレクションのサービス展開は、各国・各地域によって異なります。中華人民共和国ではご利用いただけません。



(C)2020 Sony Interactive Entertainment Inc.