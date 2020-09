スクウェア・エニックスの人気RPG「ファイナルファンタジー(FF)」シリーズのナンバリング最新作「FFXVI(FF16)」が9月17日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのPS5向けタイトルの映像イベントで発表された。前作FF15から4年ぶりのナンバリング新作で、PS5向けに発売される。

公開された映像ではキャラクターが「召喚獣」「竜騎士」など、シリーズに登場する用語を用いていたほか「クリスタルの加護を断ち切るための物語」といったコピーも登場した。

プロデューサーはFFXIVを手がけた吉田直樹さん、ディレクターはFFXIVや「ラスト レムナント」を手がけた髙井浩さんが務める。

・プロデューサー 吉田直樹さんのコメント

FINAL FANTASY XVI“プロデューサー”の吉田です。非常に少人数のチームからスタートし、コツコツと積み上げてきた最新作。今回はその一端となるトレーラーをご覧いただきました。リアルタイムカットシーンとバトルシーンで構成された映像はいかがだったでしょうか? 本作はさらなるクオリティアップと共に、最高のゲーム体験とストーリーをお届けすべく、開発一丸となって完成へと突き進んでまいります。次なる大きな情報公開は2021年を予定していますので、今しばらく、アレコレご想像しつつお待ちください!

引き続き、FFXIVと同様に、新たなるシリーズ「FFXVI」にもご注目ください! どちらも頑張ります!!

・ディレクター 髙井浩さんのコメント

「FINAL FANTASY」シリーズ一作目は学生の頃、1ユーザーとしてプレイしました。「FFV」では開発スタッフとして製作者の末席に座らせてもらいました。その後は「FFXI」「FFXIV」とオンラインのファイナルファンタジーに携わる事が出来ました。そして……「FINAL FANTASY XVI」16作目となるこのタイトルに携われることになり、新たな開発環境の構築から始め、さまざまなチャレンジを行っています。さらにはPS5での開発。現在スタッフ一同精魂込めて日々開発を進めています。皆さんの手に取っていただくには今しばらく時間をいただくと思いますが期待してお待ちいただければと思います!

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.LOGO ILLUSTRATION: (C)2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos aretrademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co.,Ltd.