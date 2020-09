アクションゲーム『フォートナイト』より、「ビーフボス」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年11月に発売される。価格は4,727円(税抜)。

「ねんどろいど ビーフボス」は、ゲーム内に登場するキャラクター「ビーフボス」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。様々なアクションシーンを再現可能なフル可動仕様となっている。

またオプションパーツとして、ツルハシ「パティワッカー」と「ドラムガン」を同梱。ABS&PVC塗装済みで、専用台座付属が付属する。

