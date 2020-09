アクションRPG『アラド戦記』より「インフェルノ」が1/8スケールフィギュア化。2022年4月に発売される。価格は23,182円(税抜)。

「インフェルノ」は、『アラド戦記』に登場する、女プリーストの2次覚醒職。実際のフィギュアでは、マントをはためかせ、堂々とした立ちポーズのインフェルノを、異端者には容赦しない威厳ある姿で立体化している。

左手に握られた重厚感ある武器や、付属の専用台座に描かれた炎が迫力の仕上がりとなった一品。全高は約332mmで、ABS&PVC塗装済みの完成品となっている。

(C) 2020 NEOPLE INC., Licensed to Good Smile Company Inc.