ハイスピード推理アクションゲーム『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』より、1/8スケールのフィギュア「七海千秋」が登場。2021年5月発売予定で、価格は14,800円(税抜)。

七海千秋は、同作に登場する「超高校級のゲーマー」の肩書を持つ高校生。ゲームをしている時間が長いためか、眠そうにしていることが多い。

実際の商品では、うさぎ型の動くぬいぐるみ「モノミ」とゲーム機で遊ぶ七海千秋を立体化。表情やポージング、コントローラーの細部まで丁寧に再現されており、2人を狙うモノクマをモチーフにした専用台座が付属する。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.