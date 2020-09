Kotaro Saito、内山肇がiPhoneを用いたアコースティック楽曲リリース

Kotaro Saitoが、2020年9月16日に内山肇、Mayumi Watanabeとのコラボ楽曲「Waterfall ‒ Not Alone」をリリースした。



本楽曲は、Kotaro Saitoの三枚目のアルバム『VOYAGER』収録曲の「「Waterfall」をアレンジしたもの。ステイホーム期間にKotaro Saito、内山肇、そしてボーカルのMayumi Watanabeの3人が実験的に取り組んだ、3人それぞれの部屋鳴りを融合させた全く新しいバランスのアコースティックトラックに仕上がっている。







さらに、Kotaro Saitoと内山肇は、9月30日20時30分よりMayumi Watanabeやドラマー宮内告典を迎えて、WALL&WALLにてライブ「LIVE STREAMING -VOYAGER Release Live-」を開催する。配信も行われる予定。詳細は以下より。





<リリース情報>







Kotaro Saito, Hajime Uchiyama, Mayumi Watanabe

配信シングル『Waterfall - Not Alone』



配信日:2020年9月16日(水)

配信リンク:https://FRIENDSHIP.lnk.to/Waterfall_na



<ライブ情報>



「Kotaro Saito & Hajime Uchiyama -VOYAGER Release Live- 」



2020年9月30日(水)表参道WALL&WALL

時間:開場20:00 / 開演20:30 / 終演:21:30

出演者:

Kotaro Saito & Hajime Uchiyama

客演:

Mayumi Watanabe(Vo), 宮内告典(Ds)



実入場チケット:3000円+1Drink(¥600)

※入場者数24人までの予約限定イベントになります。

チケット購入:https://t.livepocket.jp/e/20200930



配信一般チケット:1500円-

配信ダイジェスト動画付き特典チケット:2500円





◎当日以降

配信一般チケット:2000円

配信ダイジェスト動画付き特典チケット:3000円





ZAIKO:https://wallwall.zaiko.io/e/VOYAGER

※ 配信のURLは購入したZAIKOアカウントのみで閲覧可能です。

※ URLの共有、SNSへ投稿をしてもご本人のZAIKOアカウント以外では閲覧いただけません。

※ 途中から視聴した場合はその時点からのライブ配信となり、生配信中は巻き戻しての再生はできません。

※ 配信終了後、チケット購入者は10/3 23:59までアーカイヴでご覧いただけます。

※ インターネットの接続が不安定な場合、配信クオリティが低下する可能性があります。

※ 特典チケットをご購入頂きましたお客様は、後日メールにてデータの受け渡しのご案内をお送りさせて頂きます。

※ チケットをご購入頂く際に、販売手数料はお客様負担となります。





Kotaro Saito Official Web:https://www.kotarosaito.com/