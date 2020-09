16日、天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会の1回戦が行われた。

節目の100回目を迎えた今季の天皇杯は、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けて、大会方式を大幅に変更。元来88チーム出場だったところを52チームに絞り、8回戦のノックアウト方式に。1回戦からは都道府県代表32チームが出場し、9月23日の2回戦からアマチュアシードチームのHonda FCと、残る15の都道府県代表チームが出場することになる。さらに、2020シーズンの明治安田生命J2・J3リーグの各上位1チームが12月23日の準々決勝から、2020シーズンの明治安田生命J1リーグ上位2チームが12月27日の準決勝から参戦する。

福島県代表のいわきFCは、山形県代表の大山サッカークラブと対戦。29分に先制すると、後半にも3得点を奪って4-0の快勝。いわきFCは2回戦、札幌大学を下したラインメール青森と対戦する。

東京武蔵野シティFCと栃木シティFCの一戦は、PK戦にまでもつれる熱戦に。栃木シティFCは60分から78分にかけて3点を奪ったが、東京武蔵野シティFCも88分から後半アディショナルタイム4分にかけて3ゴールを返し、試合は延長戦、さらにはPK戦に突入。東京武蔵野シティFCは1人目が失敗したが、その後は5連続で成功。栃木シティFCは4人目と6人目が失敗し、東京武蔵野シティFCの2回戦進出が決まった。

1回戦の試合結果と2回戦の組み合わせは以下の通り。

◆1回戦の試合結果

ソニー仙台FC(宮城県) 3-0 猿田工業(秋田県)

いわきFC(福島県) 4-0 大山サッカークラブ(山形県)

ラインメール青森(青森県) 2-1 札幌大学(北海道)

筑波大学(茨城県) 2-0 東京国際大学(埼玉県)

桐蔭横浜大学(神奈川県) 4-2 山梨学院大学ペガサス(山梨県)

tohan前橋(群馬県) 2-3 VONDS市原FC(千葉県)

東京武蔵野シティFC(東京都) 3-3(PK:5-4) 栃木シティFC(栃木県)

金沢星稜大学(石川県) 1-2 富山新庄クラブ(富山県)

FCマルヤス岡崎(愛知県) 3-2 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県)

Cento Cuore HARIMA(兵庫県) 1-1(PK:2-4) MIOびわこ滋賀(滋賀県)

おこしやす京都AC(京都府) 0-1 奈良クラブ(奈良県)

Yonago Genki SC(鳥取県) 0-5 松江シティFC(島根県)

熊本県教員蹴友団(熊本県) 0-0(PK:1-3) 福岡大学(福岡県)

鹿屋体育大学(鹿児島県) 1-0 沖縄SV(沖縄県)

EVインテルナシオナル(佐賀県) 0-4 MD長崎(長崎県)

ヴェルスパ大分(大分県) 2-2(PK:5-4) テゲバジャーロ宮崎(宮崎県)

◆2回戦の組み合わせ

富士大学(岩手県) vs ソニー仙台FC

いわきFC vs ラインメール青森

筑波大学 vs 桐蔭横浜大学

VONDS市原FC vs 東京武蔵野シティFC

新潟医療福祉大学(新潟県) vs アルティスタ浅間(長野県)

福井ユナイテッドFC(福井県) vs 富山新庄クラブ

Honda FC(アマチュアシード) vs 常葉大学(静岡県)

長良クラブ(岐阜県) vs FCマルヤス岡崎

アルテリーヴォ和歌山(和歌山県) vs MIOびわこ滋賀

FC TIAMO枚方(大阪府) vs 奈良クラブ

福山シティFC(広島県) vs FCバレイン下関(山口県)

三菱水島FC(岡山県) vs 松江シティFC

高知ユナイテッドSC(高知県) vs 高松大学(香川県)

FC徳島(徳島県) vs 松山大学(愛媛県)

福岡大学 vs 鹿屋体育大学

MD長崎 vs ヴェルスパ大分