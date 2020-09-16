吾峠呼世晴原作によるアニメ「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌である、LiSA「炎（ほむら）」のジャケットが公開された。

梶浦由記が作曲を担当し、梶浦とLiSAが共同で作詞を手がけた同楽曲。期間生産限定盤ジャケットには煉獄杏寿郎の描き下ろしイラストがデザインされた。初回生産限定盤は炎型にくり抜かれたスリーブケース仕様で、通常盤のジャケットには線路を背景にLiSAを映したビジュアルを使用。「炎」は10月14日に、LiSAのニューアルバム「LEO-NiNE」と同時発売される。

10月16日に全国公開される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、2019年4月から9月まで放送されたTVアニメ「鬼滅の刃」の続編。短期間のうちに40人以上もの人が行方不明になっている無限列車を舞台に、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、炎柱の煉獄杏寿郎が、鬼との戦いを繰り広げる。

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

2020年10月16日（金）全国公開

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢（下弦の壱）：平川大輔



※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable