LITE、各地の現地時間とプラットフォームに合わせたオンラインワールドツアー開催　

バンドのLITEが、2020年10月にオンラインでのワールドツアー「LITE Online World Tour 2020 at FS.」を開催することを発表した。
今回のオンラインワールドツアーでは、FRIENDSHIP.が新たに立ち上げたオンラインスペース「FS.」にて、それぞれの国の時間帯に合わせた配信ライブを行う。日本、アジアに向けてはLITEのOfficial YouTube Channelより、中国はNetEase、Billibilli、MODERNSKY NOW、ShowStartの4つの配信プラットフォーム、UK、ヨーロッパはUKのアンプメーカーBlackstarのYouTube Channel、アメリカはLITEが所属するインディーレーベルTopshelf RecordsのYouTube Channelよりそれぞれ配信ライブが行われる。さらに、各配信には現地のゲストアーティストの参加も予定している。
また、本日9月16日にはLITEの楽曲「Blizzard」の、The fin.のYuto UchinoによるRemixが配信された。オリエンタルなロービートからベースラインをフィーチャーしたディスコファンクへ展開するRemixとなっている。
＜リリース情報＞
LITE
「Blizzard （Yuto Uchino Remix）」
発売日: 2020年9月16日（水）
Smart Link: https://LITE.lnk.to/BlizzardRemix
＜ライブ情報＞
LITE
「LITE Online World Tour 2020 at FS.」
2020年10月11日（日）JAPAN / ASIA
時間：20:00開始（JST）
ストリーミングプラットフォーム：LITE YouTube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCjXWPjURiPsPdeJ7u_PBJIw/
2020年10月18日（日） CHINA
時間：19:00開始（（CST） *日本時間 20:00
ストリーミングプラットフォーム： Billibilli / Zhengzai / Showstart / Netease
2020年10月25日（日） UK / EUROPE
時間：12:00開始（（GMT） *日本時間 21:00
ストリーミングプラットフォーム： Blackstar YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/Blackstaramps
2020年10月31日（土） US
時間：21:00開始（（PST） *日本時間 11月1日（日） 14:00
ストリーミングプラットフォーム：Topshelf Records YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/topshelfrecords
LITE公式サイト：http://lite-web.com/
バンドのLITEが、2020年10月にオンラインでのワールドツアー「LITE Online World Tour 2020 at FS.」を開催することを発表した。