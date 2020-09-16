LITE、各地の現地時間とプラットフォームに合わせたオンラインワールドツアー開催　

バンドのLITEが、2020年10月にオンラインでのワールドツアー「LITE Online World Tour 2020 at FS.」を開催することを発表した。



今回のオンラインワールドツアーでは、FRIENDSHIP.が新たに立ち上げたオンラインスペース「FS.」にて、それぞれの国の時間帯に合わせた配信ライブを行う。日本、アジアに向けてはLITEのOfficial YouTube Channelより、中国はNetEase、Billibilli、MODERNSKY NOW、ShowStartの4つの配信プラットフォーム、UK、ヨーロッパはUKのアンプメーカーBlackstarのYouTube Channel、アメリカはLITEが所属するインディーレーベルTopshelf RecordsのYouTube Channelよりそれぞれ配信ライブが行われる。さらに、各配信には現地のゲストアーティストの参加も予定している。



また、本日9月16日にはLITEの楽曲「Blizzard」の、The fin.のYuto UchinoによるRemixが配信された。オリエンタルなロービートからベースラインをフィーチャーしたディスコファンクへ展開するRemixとなっている。









＜リリース情報＞







LITE

「Blizzard （Yuto Uchino Remix）」



発売日: 2020年9月16日（水）

Smart Link: https://LITE.lnk.to/BlizzardRemix



＜ライブ情報＞







LITE

「LITE Online World Tour 2020 at FS.」



2020年10月11日（日）JAPAN / ASIA

時間：20:00開始（JST）

ストリーミングプラットフォーム：LITE YouTube Channel

https://www.youtube.com/channel/UCjXWPjURiPsPdeJ7u_PBJIw/



2020年10月18日（日） CHINA

時間：19:00開始（（CST） *日本時間 20:00

ストリーミングプラットフォーム： Billibilli / Zhengzai / Showstart / Netease



2020年10月25日（日） UK / EUROPE

時間：12:00開始（（GMT） *日本時間 21:00

ストリーミングプラットフォーム： Blackstar YouTube Channel

https://www.youtube.com/user/Blackstaramps



2020年10月31日（土） US

時間：21:00開始（（PST） *日本時間 11月1日（日） 14:00

ストリーミングプラットフォーム：Topshelf Records YouTube Channel

https://www.youtube.com/user/topshelfrecords



LITE公式サイト：http://lite-web.com/