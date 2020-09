６つ子ミーツ王子様!? 『おそ松さん』 第3期EDテーマ発表!!

10月12日の放送スタートまで、いよいよカウントダウン状態に入りつつある『おそ松さん』第3期。

先日も第3期のOPテーマを第1期&第2期と同じくA応Pが担当すると発表され話題となったばかりだが、今回、さらなる新情報として第3期のEDテーマが発表となった。



『おそ松さん』第3期EDテーマはーー

”Shuta Sueyoshi with Totoko♡Nya & 松野家6兄弟”が歌う「Max Charm Faces 〜彼女は最高♡♡!!!!!!〜」に決定!



メインボーカルにShuta Sueyoshiを迎え、Shutaのまるで王子様のような美しい歌声に、トト子(遠藤綾)と橋本にゃー(山下七海 )のヒロイン2人が元気に、時に激しく掛け合い、おなじみの松野家6つ子(櫻井孝宏、中村悠一、神谷浩史、福山潤、小野大輔、入野自由)も合いの手で参戦。

さらに作詞・作曲は、第1期EDテーマ「SIX SAME FACES 〜今夜は最高!!!!!!〜」を担当したTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND。

最強のアーティストたちが揃い、『おそ松さん』史上もっともカオスでハチャメチャなEDテーマとなりそうだ。



【アーティストからのコメント到着!】



Shuta Sueyoshi (ヴォーカル)

第3期放送決定おめでとうございます!

今回ヴォーカルとして参加させていただきましたが、素敵でユニークな作品に携われて非常に嬉しく思います。

とても難しい曲なので歌入れの時は何気に苦戦しました(笑)。

豪華な声優の方々とご一緒させていただけたことも個人的にとても嬉しく、

楽しんでRECさせていただきました。

アニメ本編・オープニングと共にエンディング曲も楽しんでいただけたら幸いです!



Shuta Sueyoshi

グループとしての活動と並行し、2017年5月よりソロ活動を本格的にスタートしオリジナル楽曲「Switch」「Sad Story」「to.ri.ca.go」を同月に配信 限定でリリース。「Switch」は日本、台湾、香港にてiTunesソングランキング1位を獲得。

同年10月に配信された「秒針 Re:time」でも日本、台湾、香港のJ-Popランキング1位を獲得した。

翌2018年にリリースされた1stアルバム「JACK IN THE BOX」を引っさげ初の全国ライブツアーを開催。最終日となるファイナル公演は日本武道館で 開催し、その映像作品「Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2018 -JACK IN THE BOX- NIPPON BUDOKAN」がDVDチャート1位にランクイン。

2019年には2ndアルバム「WONDER HACK」をリリースし、同タイトルの全国ライブツアーを開催。最終公演は幕張メッセ2daysで幕を閉じた。 2ndアルバム収録曲でもある「HACK」が2020年5月度のTikTok月間総再生回数1億回を超え、さらなる注目を集める。

また、アーティスト活動だけでなく、アパレルブランドの設立やゲーム実況動画の更新をメインとしたYouTubeチャンネルを開設するなど、活躍の幅を広げ ている。



遠藤綾(トト子)

「第3期のEDテーマはトト子とにゃーが歌います」と聞いたので、以前ふたりで歌った『えいがのおそ松さん』の「ネコとディスコとサカナ」みたいな感じになるのかなあ? と思っていましたが......末吉秀太さんのヴォーカルにトト子、にゃー、6つ子が合いの手を入れるという盛りだくさんな内容だったので、「うわあ、思ってたのと違う!」と新鮮な印象を受けました。まあ......6つ子がやってることはこれまでと一緒ですけどね!(笑)



山下七海(橋本にゃー)

「まさか、にゃーも歌うの!?」と驚きました。『えいがのおそ松さん』ではトト子とにゃーで歌わせていただきましたが、今回はより豪華になるということで、とても楽しみです。学生時代にAAAさんのパフォーマンスを見て、「歌って踊ることってすごい!」と思ったことが今の活動につながるきっかけとなっているので、メンバーにも驚きました。にゃーが歌う、「こんなチャンス、一生に一度しかない」とまさに同じ気持ちで、末吉さん、トト子役の遠藤綾さん、松野家6つ子キャストの皆様とご一緒できるなんて、とても嬉しいです。



TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND(作詞・作曲・編曲)

どうも、TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUNDです。再び戻って参りました。今回は、末吉さんのスタイリッシュな歌にトト子&にゃーの掛け合い、 6つ子の合いの手が絡み合って、『おそ松さん』らしくカオスな内容になっております。エンディングを毎話楽しんでいただけるように趣向を凝らしておりますので 、どうぞご笑味ください。みなさん、耳を掻っ穿って聴くざんす! シェー!!!!!!



