浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、新曲「TOO BLUE」MV公開

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2020年9月16日に発売の最新シングル『TOO BLUE』のMVを公開した。
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSとしては約2年半ぶりのパッケージリリースとなる最新シングル『TOO BLUE』。MVでは、クールな3人の演奏シーンの他、浅井健一がギターを持たずスタンドマイクで歌うレアなシーンも見どころとなっている。
＜リリース情報＞
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS
最新シングル『TOO BLUE』
発売日：2020年9月16日（水）
購入URL：https://aoj.lnk.to/toobluepkgWN
配信URL：https://VA.lnk.to/N20XImWN
初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：2500円（税込）
通常盤（CD）価格：1200円（税込）
＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤 共通）
1. TOO BLUE
2. JODY
3. 送る歌
＝DVD収録曲＝
『"BLOOD SHIFT TOUR 2019" FINAL at MYNAVI BLITZ AKASAKA』
1. Vinegar
2. 目覚める時
3. Watching TV ～English Lesson～
4. Sunny Precious
5. 目を閉じる映画
6. DEAD FISH
7. だからってさ
8. ぺピン
9. 見たこともない鳥
10. 暗いブルーは暗いブルーさ
11. METALLIC MERCEDES
12. Old Love Bullet Gun
13. SKUNK
Official Website：http://www.sexystones.com/
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2020年9月16日に発売の最新シングル『TOO BLUE』のMVを公開した。