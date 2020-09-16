浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、新曲「TOO BLUE」MV公開

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2020年9月16日に発売の最新シングル『TOO BLUE』のMVを公開した。



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSとしては約2年半ぶりのパッケージリリースとなる最新シングル『TOO BLUE』。MVでは、クールな3人の演奏シーンの他、浅井健一がギターを持たずスタンドマイクで歌うレアなシーンも見どころとなっている。









＜リリース情報＞



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

最新シングル『TOO BLUE』



発売日：2020年9月16日（水）

購入URL：https://aoj.lnk.to/toobluepkgWN

配信URL：https://VA.lnk.to/N20XImWN



初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：2500円（税込）

通常盤（CD）価格：1200円（税込）





＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤 共通）

1. TOO BLUE

2. JODY

3. 送る歌



＝DVD収録曲＝

『"BLOOD SHIFT TOUR 2019" FINAL at MYNAVI BLITZ AKASAKA』

1. Vinegar

2. 目覚める時

3. Watching TV ～English Lesson～

4. Sunny Precious

5. 目を閉じる映画

6. DEAD FISH

7. だからってさ

8. ぺピン

9. 見たこともない鳥

10. 暗いブルーは暗いブルーさ

11. METALLIC MERCEDES

12. Old Love Bullet Gun

13. SKUNK



Official Website：http://www.sexystones.com/



