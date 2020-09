浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、新曲「TOO BLUE」MV公開

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2020年9月16日に発売の最新シングル『TOO BLUE』のMVを公開した。



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSとしては約2年半ぶりのパッケージリリースとなる最新シングル『TOO BLUE』。MVでは、クールな3人の演奏シーンの他、浅井健一がギターを持たずスタンドマイクで歌うレアなシーンも見どころとなっている。









<リリース情報>



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

最新シングル『TOO BLUE』



発売日:2020年9月16日(水)

購入URL:https://aoj.lnk.to/toobluepkgWN

配信URL:https://VA.lnk.to/N20XImWN



初回生産限定盤(CD+DVD)価格:2500円(税込)

通常盤(CD)価格:1200円(税込)





=CD収録曲=(初回生産限定盤・通常盤 共通)

1. TOO BLUE

2. JODY

3. 送る歌



=DVD収録曲=

『"BLOOD SHIFT TOUR 2019" FINAL at MYNAVI BLITZ AKASAKA』

1. Vinegar

2. 目覚める時

3. Watching TV ~English Lesson~

4. Sunny Precious

5. 目を閉じる映画

6. DEAD FISH

7. だからってさ

8. ぺピン

9. 見たこともない鳥

10. 暗いブルーは暗いブルーさ

11. METALLIC MERCEDES

12. Old Love Bullet Gun

13. SKUNK



Official Website:http://www.sexystones.com/