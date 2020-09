Faded old city、最新EP収録曲「A Picture」Remixリリース

Faded old cityが、2020年9月16日に最新EP『First-EP』収録曲「a picture」のリミックスバージョンをリリースした。



今回のリミックスを担当したのはインディーポップバンド揺れるドレスのベーシストであるWiknifeki。原曲と比べて、浮遊感漂うRemixに仕上がった。また、Wiknifekiよりコメントも届いている。



・Wiknifekiコメント

ヘンなビートとヘンなギターで直感的に楽しくRemixしました。部分的にそこそこ大胆なリハーモナイズが聴きどころです。





<リリース情報>







Faded old city

配信曲「a picture (Wiknifeki Remix)」



配信日:2020年9月16日(水)

=トラックリスト=

1. a picture (Wiknifeki Remix)

2. A picture



Faded old city Official Web:https://fadedoldcity.jp