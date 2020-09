スマートフォン用ゲーム『アークナイツ』より、「W」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年12月に発売される。価格は4,818円(税抜)。

「ねんどろいど W」は、ゲーム中に登場する種族のひとつである「サルカズ」の傭兵「W」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「笑顔」「ニヤリ顔」「狂気顔」の3種類が用意されている。

またオプションパーツとして、遠距離武器とリモコン杖、接近戦用のナイフが付属。さらには、彼女にとって大切なラトランド銃も同梱されるとのこと。

上海鹰角网络科技有限公司 (C) 2017-2020 Hypergryph Co., Ltd. All Rights Reserved.