空知英秋原作による劇場アニメ「銀魂 THE FINAL」の2021年1月8日公開を記念し、アニメ「銀魂」の名エピソードを決める総選挙が、本日9月15日より開催される。

総選挙の投票対象となるのは、アニメ「銀魂」第1期から第4期までの全エピソード367話に、映画「劇場版 銀魂 新訳紅桜篇」「劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ」を加えて厳選した77話。選りすぐりのエピソードには第1話「てめーらァァァ!! それでも銀魂ついてんのかァァァ!(前編)」をはじめ、銀時と新八が出会う第3話、万事屋と真選組がカブトムシをめぐって戦う第65話、実写版のドラマでも同じシーンが描かれた第153話、銭湯を舞台にした第220話、衝撃的な最終回を迎えた第367話などがラインナップされた。

投票方法は、アニメ「銀魂」の公式Twitter(@gintamamovie)をフォローし、「銀魂 THE FINAL」公式サイト内にある特設ページから投票したいエピソードを選んでツイートすれば完了となる。投票期間中は1日1回投票することができ、参加者には抽選で「銀魂 THE FINAL」のティザービジュアルポスターなどがプレゼントされる。投票結果は「銀魂 THE FINAL」公開77日前の10月23日を予定している。なお上位25話にランクインしたエピソードは「フィルム風シール」となり、「銀魂 THE FINAL」の入場者特典として配布されることが決定。そのほかの入場者特典に関しては、後日の発表を待とう。

併せて「銀魂 THE FINAL」より、万事屋メンバーである銀時、新八、神楽のキャラクター設定画も公開。設定画にはそれぞれの立ち姿や3つの表情パターンが描かれた。

(c)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会 アニメーション制作:BN Pictures 配給:ワーナー・ブラザース映画