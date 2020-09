新シリーズは恋物語！　アニメ『GREAT PRETENDER』CASE3最新PV＆園崎未恵コメント

現在、フジテレビ「+Ultra」ほかにて好評放送中、Netflixで好評配信中のアニメ『GREAT PRETENDER』。

2020年9月16日(水)より新シリーズとなる「CASE3」、物語の後半戦へといよいよ突入する。新たなCASEに向けて、最新映像をおさめたPVが到着! さらに今回描かれる恋物語のキーパーソンとなるシンシアを演じる園崎未恵より、オフィシャルコメントも到着した。



本作は『鬼灯の冷徹』『91Days』などの鏑木ひろが監督を務め、『ALWAYS 三丁目の夕日』『コンフィデンスマンJP』などのヒット作を手掛ける脚本家・古沢良太がTVアニメシリーズの脚本・シリーズ構成に初挑戦。

さらに『新世紀エヴァンゲリオン』『サマーウォーズ』の貞本義行がキャラクターデザイン、『進撃の巨人』『甲鉄城のカバネリ』など、ハイクオリティな映像で話題作を続々手掛けるWIT STUDIOがアニメーション制作と、ジャンルを超えた今世紀最強のチームが贈る、オリジナルアニメだ。



いよいよ9月16日(水)より、新シリーズとなる「CASE3:Snow of London(スノー・オブ・ロンドン)」が放送開始となる。物語はいよいよ後半戦へ突入だ!

新たなCASEの放送に向けて、最新映像を収録した ”CASE3 PV” が公開に。



【アニメ『GREAT PRETENDER』CASE3最新PV】





今回のターゲットは、美術界の権威で ‟世界一の鑑定士” ジェームズ・コールマン(CV:安原義人)。2000万ユーロの価値をもつ名画『ロンドンの雪』をめぐり、美術オークションを舞台にしたスリリングな駆け引きが始まる。

また、シンシアと画家・トーマス(CV:平川大輔)との過去の恋物語を中心に、キャラクターの繊細な心の動きを描く美しいドラマが展開していくという。

シンシアの過去とは一体……? シンシアを演じる園崎未恵より、彼女の秘密が明かされる!?



◆シンシア役園崎未恵コメント

――作品の印象をお聞かせください。

作品のスケールが大きく、物語も面白くて、映画的な印象を受けました。色々な国の人たちが集まり、様々な事件が巻き起こります。

洋画のような作りのアニメーションだなと感じました。とにかく何もかもがお洒落!



――シンシアというキャラクターの魅力を教えて下さい。

『セクシークイーン』と言ってはいますが、元々セクシーな訳ではなくて、頑張って作っているようなところがあるんですよね。色仕掛けをしている時と、普段ローランたちと話している時のギャップが好きです。

ローランに軽口をたたいているところや、枝村くんと話しているときに時折見せるお姉さんらしさなど、「実はこの人は良い人だよね」というのが所々見え隠れするところがすごく好きで、そこも魅力的だと思っています。



――最近、「騙された!」と思ったことは?

写実的な女性の絵があって、それは写真だと思っていたら実は絵だったということがありました。絵画を観に行ったはずなのに、ある部屋に入ったら写真が飾ってあって「なんでここだけ写真が展示されているのだろう」と思っていたら全部絵で!(笑)。

その描き込みが凄いと思いましたし、その作家さんは初めから写真のように描くことを狙っていたのか、表現を模索して細かく描写していくうちに写真のような絵に行き着いたのか、気になりますね。



――CASE 3の見所をお聞かせください。

CASE3ではシンシアの昔の彼氏が絵描きだったとか、実は女優を目指していたとか、彼女の過去が見えるエピソード。絵や芸術に対する価値観を色濃く出しているお話でもあります。

また色々な人物が、色々な思いを持って今を生きている、というのが絵を通して見える話数でもあって、特に女性側に感情移入をしてしまうとつい泣けてしまうのですが、丁寧に描かれた気持ちの変化や機微を、感じていただければなと。大人の恋愛と愛情の形を、ぜひ見てください。





冬のロンドンを背景に、新たな表情をみせるシンシアの活躍がますます楽しみになるコメント!

そしてシンシアをイメージしたアートワークも公開された。



アートワークを手掛けたのは、人気イラストレーターで本作のコンセプトデザインを手掛ける丹地陽子。

広大な草原の中に佇む女性の姿が印象的なビジュアルは、CASE3のドラマティックな物語をイメージしている。



本編の放送が待ち遠しくなったところで、新シリーズCASE3のあらすじ&先行カットをチェックしよう。



◆CASE3先行カット&あらすじ

<CASE3_1: Snow of London>

「絵を描く男は嫌いなの」:

ローラン達とは距離を置き、エダマメはフランスで新しい生活を始める。

そんな折、下宿で世話になってる親子から店を畳むことを聞かされる。理由は借金。

いつものお節介から、下宿先に飾ってあった古い絵を売り払い、借金を返済しようと奮闘するエダマメだったが……。





(C)WIT STUDIO/Great Pretenders