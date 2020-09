「熱気がすごい！」バレー、サッカー、野球、格闘技…観戦の楽しさとは?!

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月14日(月)は『スポーツ観戦のススメ』をテーマに、リスナーから観て楽しいスポーツを教えてもらいました。まずはパーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、観戦経験のあるスポーツを紹介しました。さかた校長:こもり教頭は、スポーツ観戦ってしたことあります?こもり教頭:ありますよ。近々だとを観に行きましたね。1月にあったんですけど、春高バレーは1月でも3年生が出て、そこで引退なんですよ。さかた校長:大体は夏だけどね。こもり教頭:そうですよね。だから春高バレーでは、世代交代が観られるんですよ。前半戦は3年生がバシバシ出るんですけど、後半戦になると1年生が出てきたり。だから観に来ている他校の人からすると、そこで出てきた1年生は次に戦う相手なのかもしれない……って、そういう見方もできるんです。ああいうのがたまんないですね。さかた校長:俺はバレーは観に行ったことがないなぁ。は周りに好きな人が多いので、よく観に行きますけどね。ビールを飲んで、名物を食べたりするのも楽しいですね。こもり教頭:ものすごく詳しいわけではなくても、観戦したときに感じる熱量はすごいしパワーがありますよね。さかた校長:やっぱり生で観るのは違うよね。もたまに観るけど、とかは熱気がすごいね。こもり教頭:格闘技は生で観たことがないんですよね。さかた校長:すごいよ。テレビ観戦より興奮しますね。先日大坂なおみ選手が全米オープン女子シングルスで優勝しましたけど、あれも生で観たらどれだけ興奮したんだろうって思いません?! ニュースでもテンションが上がりましたからね。こもり教頭:そうですよね。さかた校長:本日はこんなふうにスポーツで盛り上がりたいなと思いまして……今夜のSCHOOL OF LOCK! は、『スポーツ観戦のススメ』をお送りします! おすすめのスポーツ観戦の話を聞かせてくれ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/